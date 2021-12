Rzuceni na głęboką wodę przez UE? Innovation coach to cenna pomoc

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

Spokojnie, mamy przecież czas. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców może pomyśleć w ten sposób. W końcu pierwsze konkursy z kolejnej puli unijnych pieniędzy na lata 2021 - 2027 startują "dopiero" w drugiej połowie przyszłego roku. Nic bardziej mylnego. Nie wystarczy bowiem zarwać jednej nocy, by dobrze wypełnić wniosek. Warto też sięgnąć po fachową pomoc.

Już teraz znane są główne priorytety przyznawania dotacji z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w latach 2021 - 2027 - strumień gotówki popłynie do tych, którzy podejmą się wysiłku wdrażania innowacji. Najwięcej punktu dostaną przedsiębiorstwa modyfikujące swój asortyment (czy to produkty czy usługi) w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych. Jednak, co ważne, badania mogą być: własne, zlecone na zewnątrz, kupione, bądź oparte na bazie patentów. Jak więc widać, zaryzykować w wyścig po euro mogą wszyscy.

Warto być gotowym w momencie, w którym konkursy ruszą, a nie na cito szukać wówczas doradców, szczególnie jeśli dany podmiot nie posiada znacznego doświadczenia w materii funduszy. Są oczywiście różnorakie firmy konsultingowe, które w mniejszym lub większym zakresie oferują wsparcie. To jednak niejedyna możliwość. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, także korzystając ze środków unijnych, uruchomiło szereg wysokiej jakości usług, które są profilowane pod konkretne potrzeby danej firmy. Mogą m.in. podpowiedzieć zakres innowacji tym, którzy jeszcze nie mają na nią pomysłu. Co ważne, konsultacje te są bezpłatne.

Ekspert Innovation Coach podpowie, co można unowocześnić w firmie przy pomocy strumienia euro z Brukseli. Z pomocy mogą skorzystać firmy: zarejestrowane w Polsce (niezależnie od statusu), niemające doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych i planujące wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej.

Konsultacje prowadzą wykwalifikowani eksperci branżowi, często z zapleczem w pracy akademickiej, naukowej czy badawczej, którzy oceniają potencjał przedsiębiorstwa, analizują jego otoczenie gospodarcze oraz mocne i słabe strony.

- Przystępując do projektu obawiałem się, że nie znajdziemy osoby, która będzie nam w stanie doradzić. Pozytywnie się rozczarowałem, ponieważ coach na którego trafiliśmy, był bardzo dobrze zorientowany mimo, że ta branża dopiero wchodzi na światowe rynki.- wyjaśnia Artur Rybakowski z Alacer, producent ustrojów akustycznych i ekologicznych materiałów budowlanych. - Podczas naszej współpracy potwierdziliśmy cel i zasadność naszego pomysłu. Kiedy nie jesteśmy pewni czy biznes ma sens, czasem warto nie rozpoczynając go na własną rękę, tylko zapytać mądrzejszego - dodaje.

Finalnie opracowane zostaną rekomendacje przypisane do firmy i biorące pod uwagę ich indywidualne cechy, co powoduje, że strategia działania jest skrojona na miarę, a nie wepchnięta w z góry przygotowany szablon. Tak jak na przykład Drew - Natura, producent statków i innych jednostek pływających. - Otrzymaliśmy rzetelną rekomendację zawierającą propozycję innowacyjnych działań z możliwym uwzględnieniem prac B+R oraz analizę rynku, opis wymaganych zasobów, ogólną analizę kosztów, główne ryzyka i potencjalne źródła finansowania. Coach uporządkował moją wiedzę, dał wytyczne na przyszłość i dokładnie wskazał, z których dofinansowań możemy skorzystać. Jestem bardzo zadowolona z udziału w programie - opisuje Dorota Liszewska.

Krok po kroku z Innovation Coatch Należy zarejestrować przedsiębiorstwo na www.innovationcoatch.pl. Konsultanci skontaktują się z firmą, by ustalić poziom zaawansowania w pozyskaniu środków z UE oraz realizacji pracy B+R+I. Jak sami mawiają, brak doświadczenia w tym przypadku jest atutem. Firmie zostanie przydzielony ekspert z bazy coatchów prowadzonej przez Centrum Programów Badawczych UE. Coatch wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał firmy, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności B+R+I, uwzględniając czynniki wewnątrz i w otoczeniu firmy Coatch przedstawi kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z UE.

aw

fot. Materiał Partnera /