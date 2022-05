Rzeźba kupiona na wyprzedaży za niecałe 35 dolarów pochodzi ze starożytnego Rzymu

fot. Jacopo Giangiulio / / Shutterstock

Popiersie, które kolekcjonerka sztuki kupiła za 34,99 dolara okazało się pochodzić sprzed 2 tysięcy lat - poinformował w sobotę portal usatoday.com.

Rzeźba, którą kolekcjonerka sztuki kupiła w sklepie w Austin w Teksasie okazała się zaginionym popiersiem pochodzącym z czasów starożytnego Rzymu. Ostatecznie została przekazana do Muzeum Sztuki w San Antonio.

W 2018 roku kolekcjonerka sztuki Laura Young robiła zakupy w sklepie Goodwill w Austin w Teksasie. Kupiła leżącą na podłodze pod stołem rzeźbę za 34,99 dolarów.

Zwróciła uwagę, że popiersie jest stare i wytarte i przez kilka lat starała się dowiedzieć, skąd pochodzi.

Dopiero konsultantka domu aukcyjnego Sotheby’s odkryła, że jest to zaginione od dziesięcioleci dzieło sztuki, które niegdyś znajdowało się w jednym z niemieckich muzeów.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Rzeźba datowana jest na przełom I wieku p.n.e. i I wieku n.e. Nie jest jasne, czy przedstawia syna Pompejusza Wielkiego, który został pokonany przez Juliusza Cezara w wojnie domowej, czy dowódcę rzymskiego Druzusa Starszego.

Popiersie należało niegdyś do Ludwika I Wittelsbacha, króla Bawarii, który w Aschaffenburgu miał replikę pompejańskiego domostwa. Nie do końca wiadomo, skąd wzięło się w sklepie w Austin. Po drugiej wojnie światowej armia amerykańska utworzyła bazy w Aschaffenburgu, więc prawdopodobnie jeden z żołnierzy zabrał rzeźbę ze sobą, wracając do domu. Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy muzeum w San Antonio a administracją Bawarii, w 2023 roku ma wrócić do Niemiec. (PAP)

sm/ tebe/