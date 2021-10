Rzeźba Abakanowicz "poszła" za 13,2 mln zł. To najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce

/ DESA

Na czwartkowej aukcji „Rzeźba i Formy Przestrzenne” w DESA Unicum padł rekord: instalacja „Tłum III” z 1989 roku Magdaleny Abakanowicz została sprzedana za 13,2 mln zł. To najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce - informują organizatorzy aukcji.

„To najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce i zarazem pierwsze dzieło, które osiągnęło kwotę ponad 10 mln zł. Praca jest również najdroższą kompozycją tej artystki na świecie” - powiadomili w przekazanym PAP komunikacie organizatorzy aukcji z DESA Unicum.

Ceny, jakie osiągnęły „Tłum III” wraz z pozostałymi pracami Abakanowicz oraz „Kainem” Mirosława Bałki i „Torsem” Igora Mitoraja, przyczyniły się do osiągnięcia ponad 20 mln zł całkowitego obrotu z aukcji. „Była to najlepsza pod względem obrotu aukcja rzeźby w historii polskiego rynku sztuki” – podkreślili eksperci rynku z DESA Unicum.

„Tłum III” to 50 wydrążonych od środka figur z jutowego płótna przypominających ludzką sylwetkę do wysokości torsu. Każda postać mierzy sto siedemdziesiąt centymetrów wysokości i była indywidualnie kształtowana przez artystkę, co czyni każdy z elementów niepowtarzalnym.

Po raz pierwszy praca zaprezentowana została na indywidualnej wystawie artystki w Marlborough Gallery w Nowym Jorku w 1989 roku, a następnie na ekspozycjach w Japonii, m.in. w Nagano i Hiroszimie.

Dotychczas ostatnią najdroższą pracą artystki była instalacja „Caminando” składająca się z 20 figur. Została sprzedana w 2019 r. za ponad 8 mln zł również w DESA Unicum.

Na czwartkowej aukcji DES-y Unicum sprzedano również inną, aluminiową rzeźbę tej samej autorki – „Ucello” z 2008 roku za 960 tys. zł. Wysokie ceny osiągnęły dwie rzeźby z 1987 roku: „Kain” Mirosława Bałki (2,4 mln zł, co oznacza trzykrotne przekroczenie estymacji) oraz „Tors” Igora Mitoraja (672 tys. zł).

Rzeźba „Głowa” niedawnego rekordzisty, Zdzisława Beksińskiego także cieszyła się zainteresowaniem. Jej cena wyniosła 336 tys. zł. Niedawna aukcja „Sztuka Fantastyczna. Surrealizm i Realizm Magiczny”, na której obraz „Postać” tego artysty osiągnęła cenę 1,9 mln zł, wskazuje - zdaniem ekspertów rynku - na wciąż rosnące zainteresowanie kolekcjonerów surrealizmem.

Zainteresowaniem - jak zaznaczyli organizatorzy aukcji - cieszyła się także rzeźba modernistyczna i międzywojenna. Wczesną pracę Wacława Szymanowskiego „Wiatr” („Le Vent”) z okresu paryskiego sprzedano za 72 tys. zł. Projekt pomnika Fryderyka Chopina autorstwa Augusta Zamoyskiego osiągnął cenę 114 tys. zł, zaś dzieło klasyka sztuki międzywojennej Stanisława Jackowskiego, pt. „Zaplatająca warkocz” - 102 tys. zł.

autorka: Anna Bernat