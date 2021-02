Rzeszów, Wrocław, Gdańsk. Jak mieszkańcy oceniają prezydentów miast? Raport IBRiS

Wrocław i Warszawa wśród „Miast przyszłości”

Dwa polskie miasta znalazły się w czołówce tegorocznego rankingu „Global Cities of the Future 2021/22” przygotowywanego przez międzynarodowy ośrodek badawczy fDi, należący do grupy „Financial Times”. Ranking ocenia miasta pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych. O dziwo, Wrocław wyprzedził Warszawę.