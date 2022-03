"Rzeczpospolita": Pielęgniarki ze Wschodu potrzebne, ale kryzys kadrowy może się pogłębiać

Polska do KE : koszty pomocy uchodźcom to ponad 2,2 mld euro do końca roku

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przekazał Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom państw członkowskich przy UE informacje o wstępnych szacunkowych i częściowych kosztach, jakie ponosi Polska na pomoc uchodźcom z Ukrainy. To ponad 2,2 mld euro do końca roku – dowiedziała się PAP nieoficjalnie. W tej puli kosztów nie ma jednak edukacji i opieki medycznej.