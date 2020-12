Rzecznik rządu krytycznie o słowach Tadeusza Rydzyka

fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Nie ma zgody na żadne relatywizowanie czynów pedofilskich; jeśli pojawia się zarzut dotyczący takich czynów, do momentu wyjaśnienia sprawy każdy powinien uważać bardzo na określanie, czy ktoś jest atakowany, czy nie - stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do słów księdza Tadeusza Rydzyka.

W sobotę w Toruniu podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy Radia Maryja dyrektor rozgłośni nazwał biskupa Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". "Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się (...); to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus" - mówił o. Rydzyk. W obchodach uczestniczyli m.in. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i szef MON Mariusz Błaszczak.

"Z całą stanowczością warto podkreślić, że nie ma zgody na żadne relatywizowanie czynów niezgodnych z prawem i czynów krzywdzących dzieci, zarówno, czy to będzie relatywizowanie przez celebrytów, czy przez księży, czy polityków, czy też inne osoby, które będą chciały to zrobić" - powiedział rzecznik rządu w programie Tłit portalu Wirtualna Polska pytany o te słowa dyrektora Radia Maryja.

Podkreślał, że czyny pedofilskie trzeba z całą stanowczością identyfikować i karać. "Cieszę się, że w wielu miejscach takie działania Kościół katolicki podejmuje" - powiedział. Podkreślał też, że słowa, które relatywizują pedofilię nie są zgodne z tym, co reprezentuje polski rząd. "Reprezentujemy działania, które mają w stanowczy sposób walczyć z pedofilią" - zaznaczył.

Zapytany, czy potępia słowa o. Rydzyka Müller odparł, że nie zgadza się na relatywizowanie przez kogokolwiek czynów krzywdzących inne osoby. Dopytany, czy uważa, że Tadeusz Rydzyk powiedział coś złego, czego nigdy nie powinien powiedzieć, rzecznik rządu podkreślił ponownie, że nie zgadza się na relatywizowanie działań o charakterze pedofilskim.

"Takie działania muszą być wyjaśnione. Jeśli będą wyjaśnione, udowodni się, że jednak nie miał taki czyn miejsca, to wtedy możemy mówić o tym, aby oczyścić taką osobę" - powiedział. "Ale jeśli pojawia się taki zarzut, to do momentu jego wyjaśnienia każdy z pokorą powinien podejść i uważać bardzo na określanie, czy ktoś jest atakowany, czy nie, bo może się na końcu okazać, że jednak był winny. Później w takiej sytuacji powstaje wrażenie, jakoby ktoś chciał bronić osoby, które popełniły takie czyny" - dodał.

Podczas sobotnich obchodów dyrektor Radia Maryja powiedział m.in.: "dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów, media to zrobiły, media tak robią i nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą; udowodnij, udowodnij, a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem".

Ksiądz Rydzyk powiedział też: "Zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się, i w Kościele się nie dajmy, księża się nie dajmy; to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże". "Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje" – dodał.

W połowie października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją.

Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców – braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja – wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

Z prośbą o reakcję na sobotnią wypowiedź dyrektora Radia Maryja zwrócił się abp Wojciech Polak do prowincjała Zgromadzenia Ojców Redemptorystów Janusza Soka, przełożonego Tadeusza Rydzyka. Prowincja Warszawska Redemptorystów wydała w poniedziałek oświadczenie, w którym potępiła "całkowicie grzech i przestępstwo pedofilii, jak również wszelkie ukrywanie lub zwłokę w wyjaśnianiu tych spraw". "Wszystkim osobom pokrzywdzonym głęboko współczujemy i otaczamy modlitwą” – podkreślił rzecznik prowincji warszawskiej redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.(PAP)

autor: Monika Zdziera

