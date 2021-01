Rzecznik rządu: Realny termin szczepień nauczycieli to okolice kwietnia

System e-rejestracja umożliwiający szczepienia przeciw COVID-19 rusza od 15 stycznia

Od piątku zacznie funkcjonować system e-rejestracja umożliwiający zapisywanie się na konkretne terminy szczepień przeciw Covid-19; zachęcam, by to kanał internetowy był podstawowym sposobem rejestracji - mówił we wtorek sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.