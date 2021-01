Rzecznik rządu: Przedłużenie obostrzeń jest najbardziej możliwym wariantem

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

W tej chwili ograniczenia epidemiczne są wystarczające, najbardziej możliwym wariantem jest ich przedłużenie; decyzja w tej sprawie powinna pojawić się na przełomie tego i następnego tygodnia - przekazał w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski rozmowa z rzecznikiem rządu dotyczyła zaostrzenia obostrzeń epidemicznych m.in. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Müller pytany, czy polski rząd bierze pod uwagę zaostrzenie tych rygorów, odparł, że "w tej chwili skala ograniczeń jest wystarczająca".

"Natomiast oczywiście nie można wykluczyć, że jeżeli podobnie jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii będzie z dnia na dzień, czy w danym tygodniu drastyczny wzrost zakażeń, trzeba będzie niestety również nieco obostrzenia zwiększyć" - zaznaczył Müller.

"Na tym etapie wydaje się, że najbardziej możliwym wariantem jest po prostu ich przedłużenie, taka decyzja, taka informacja powinna pojawić się na przełomie tego i następnego tygodnia" - przekazał rzecznik rządu.

Był on również pytany, czy - zgodnie ze słowami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka - jest prawdopodobne, że uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół 18 stycznia. "Tutaj byłbym bardziej wstrzemięźliwy co do stwierdzenia, że to jest wariant możliwy. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie oceniał informacje dot. liczby zachorowań z ostatnich dni, po Świętach Bożego Narodzenia i sylwestrze, i taka decyzja będzie podjęta dopiero po tych informacjach" - podkreślił.

Dodał, że nie jest "tak dużym optymistą" w kwestii powrotu dzieci do szkół 18 stycznia. "Ale faktycznie, jeśli miałyby być decyzje podejmowane, to w pierwszej kolejności byłyby to klasy 1-3 (...). Spodziewam się, że ta decyzja zostanie ogłoszona najpóźniej w poniedziałek" - powiedział rzecznik rządu.

W poniedziałek w TVP3 Lublin Czarnek powiedział, że trwają przygotowania do tego, żeby 18 stycznia najmłodsi uczniowie z klas 1-3 wrócili do szkół. Podkreślił, że powrót uczniów do szkół zależy od sytuacji epidemicznej.

Gowin o ewentualnym rozluźnieniu rygorów sanitarnych

Gowin, pytany na antenie Programu III Polskiego Radia, czy przyrost zakażeń SARS-COV2 i wzrost dziennej liczby zgonów może być zwiastunem przedłużenia lockdownu ocenił, że "na razie jest za wcześnie na jakiekolwiek prognozy".

"Wokół Polski pandemia zbiera coraz tragiczniejsze żniwo. Polska nie jest samotną wyspą" - zaznaczył. Dodał, że trzeba koordynować działania "wokół najważniejszego wyzwania", jakim jest obecnie proces szczepień.

"O wszelkich decyzjach dotyczących ewentualnego przedłużenia, bądź skrócenia, bądź rozluźnienia rygorów sanitarnych będziemy informować w przyszłym tygodniu" - powiedział Gowin.

Pytany o pomoc dla firm dotkniętych pandemią Gowin przypomniał, że już wkrótce zostanie ogłoszony przez przedstawicieli rządu program pomocy dla gmin górskich. "W ramach tego programu będziemy m.in. umożliwiali samorządom i refinansowali jednocześnie samorządom zawieszenie szeregu opłat dla przedsiębiorców w tych gminach" - mówił minister.

Gowin wyjaśnił, że jeden z instrumentów tego wsparcia będzie polegał na tym, iż samorządy w tych gminach będą mogły umarzać podatek od nieruchomości. "Równocześnie rząd będzie refinansował samorządom 80 proc. kosztów tego umorzenia" - powiedział.

Minister wskazał też na tzw. nową politykę przemysłową. Wyjaśnił, że ma ona związek z wykorzystaniem "szans związanych z zerwaniem łańcuchów dostaw (w związku z pandemią - PAP), z większą świadomością w UE, że błędem było przenoszenie przemysłu poza granice Wspólnoty Europejskiej".

"Chcemy we współpracy ze środowiskami biznesowymi opracować taki plan konkretnych działań, które ruszą już od drugiej połowy tego roku, i które pchną polski przemysł na tory jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju niż działo się to w ciągu poprzednich wielu lat" - podkreślił.

"Chcemy rozbudowywać nowoczesny przemysł w Polsce, chcemy tworzyć polskie firmy, polskie technologie, polskie produkty, tak żeby ta polska marka znaczyła dużo więcej na światowych rynkach niż znaczy w tej chwili" - stwierdził Gowin.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

autor: Karol Kostrzewa