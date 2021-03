Rzecznik rządu: Nowy Polski Ład ma zwiększyć atrakcyjność zarobków

fot. Wojciech Koziol / FORUM

W Nowym Ładzie są rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność zarobków i atrakcyjność miejsc pracy - mówił w środę rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do doniesień, które w tej sprawie pojawiły się w mediach.

Rzecznik rządu był pytany w Programie 3 Polskiego Radia o doniesienia medialne dotyczące Nowego Ładu. Przyznał, że nie może się do nich odnieść. "W Nowym Ładzie są rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność zarobków i atrakcyjność miejsc pracy plus również filar rozwojowy, ale o szczegółach niech mówią liderzy Zjednoczonej Prawicy w momencie, kiedy będziemy (go) prezentować" - powiedział Müller.

We wtorek "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że jednym najważniejszych elementów rządowego Nowego Ładu ma być kompleksowa przebudowa systemu podatkowego. Chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach, którą sfinansują lepiej zarabiający. "Można to zrobić, obniżając najniższą stawkę podatku lub podnosząc dla wybranych grup kwotę wolną (o tym drugim wariancie napisał OKO.press, wskazując wysokość kwoty wolnej jako 30 tys. zł)" - pisze gazeta.

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

autor: Grzegorz Bruszewski