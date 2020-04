Rzecznik rządu: Niewykluczone, że decyzje dotyczące sportu będą podjęte dzisiaj

Niewykluczone, że decyzje dotyczące sportu, w tym m.in. ewentualnego przywrócenia rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy będą podjęte w dniu dzisiejszym - poinformował w sobotę w Radiu Zet rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany o kolejne znoszenie restrykcji i obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, odparł, że obecnie spływają dane dotyczące efektów pierwszego etapu poluzowania obostrzeń.

"Po weekendzie rządowy zespół zarządzania kryzysowego podejmie decyzję, co do terminu przejścia do drugiego etapu. Mam nadzieję, że to będzie wtorek, środa, kiedy te dane spłyną. Jeśli te dane będą stabilne, to będzie w pierwszej połowie maja, ale konkretnej daty nie podam" - podkreślił Müller.

Przypomniał, że rozpoczęcie drugiego etapu poluzowania obostrzeń będzie dotyczyło m.in. otwarcia pod pewnymi rygorami bezpieczeństwa hoteli, miejsc noclegowych, niektórych instytucji kultury oraz marketów budowlanych w weekendy.

Müller pytany o decyzje dotyczące sportu, odparł, że będą one przedmiotem obrad rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w sobotę. "Kwestie dotyczące sportu będą dzisiaj przedmiotem obrad rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Niewykluczone, że w zakresie sportu decyzje będą podjęte jeszcze w dniu dzisiejszym, ale to zależy od tych obrad" - poinformował rzecznik rządu.

Przypomniał, że niedawno doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem w sprawie przywrócenia rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy bez udziału publiczności. "Dzisiaj będziemy o tym dyskutować, więc może nawet dzisiaj te decyzje w tym zakresie zapadną. Jeżeliby tak było, to wtedy je ogłosimy" - dodał Müller.

Drużyny piłkarskiej ekstraklasy rozpoczęły już wdrażanie protokołu medycznego, dzięki któremu będzie możliwe wznowienie rozgrywek ekstraklasy. Przed pierwszymi meczami piłkarze wszystkich klubów dwukrotnie przejdą testy na obecność koronawirusa. Rozgrywki - według nieoficjalnych informacji - mogłyby wrócić na przełomie maja i czerwca. Wszystkie mecze odbywałyby się jednak bez udziału publiczności na stadionach.

Obecnie wszystkie ligi piłkarskie na świecie podejmują próby wznowienia rozgrywek. Największy postęp we wdrażaniu środków bezpieczeństwa i przygotowania do rozgrywania meczów poczyniła niemiecka Bundesliga - piłkarze wielu klubów od kilku lub kilkunastu dni trenują już w mniejszych grupach.

W polskiej ekstraklasie wdrażany jest protokół medyczny PZPN, który poza obowiązkowymi testami na obecność koronawirusa zakłada również możliwość prowadzenia normalnych treningów około połowy maja. Koszty testów pokryje PZPN. Piłkarze będą mieli też nakaz całkowitego ograniczenia kontaktów z osobami spoza klubu (nie wliczając rodzin).

UEFA rekomenduje wszystkim ligom dokończenie rozgrywek, ponieważ w innym wypadku - jak podkreślają włodarze Europejskiej Unii Piłkarskiej - udział klubów z poszczególnych państw w rozgrywkach europejskich może zostać zakwestionowany. Odrębną kwestią są wpływy do kasy klubów piłkarskich z tytułu praw telewizyjnych - budżety klubowe, w związku z niedokończeniem rozgrywek, zostały w znacznym stopniu uszczuplone o wpływy od nadawców telewizyjnych. Kolejne transze zostaną w większości wypadków wypłacone klubom w poszczególnych ligach dopiero po dokończeniu rozgrywek. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ par/