Rzecznik prezydenta: Doceniamy to, co Daniel Obajtek robi w Orlenie

fot. Jakub Szymczuk / Kancelaria Prezydenta RP

Bardzo szanujemy prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, doceniamy to, co robi w Orlenie; to są wielkie przedsięwzięcia - powiedział w czwartek prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Dodał jednocześnie, że kwestie, które pojawiły się w publikacjach prasowych na temat Obajtka, powinny być wyjaśnione.

Spychalski w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany był w czwartek, jak prezydent Andrzej Duda ocenia sytuację prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka oraz czy działania, które Obajtek podejmuje ze swym pełnomocnikiem doprowadzą do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości wokół jego majątku, które się pojawiły ostatnio w publikacjach prasowych.

"Bardzo szanujemy pana prezesa Obajtka, doceniamy to, co robi w Orlenie. To są wielkie przedsięwzięcia, których podjął się pan prezes Daniel Obajtek" - odpowiedział prezydencki rzecznik.

"Te kwestie, o których pani wspomniała, oczywiście powinny być wyjaśnione, będą wyjaśniane przez odpowiednie organa państwa" - zaznaczył Spychalski.

Przypomniał jednocześnie, że "na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne czy prokuratura prowadziła za czasów Platformy Obywatelskiej odpowiednie postępowania w tym zakresie i nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości".

W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków do m.in. prokuratury, NIK i CBA ws. nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku b. wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom. We wtorek rano w Polskim Radiu 24 mówił, że został sprawdzony z całego życia zawodowego przez CBA i prokuraturę, a jego dochody są udokumentowane. Zapewnił, że nie ukrywa majątku. Zapowiedział też wejście na drogę sądową w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi na jego temat. Pismem złożonym we wtorek w CBA przez pełnomocnika Obajtek wniósł o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli złożonych w ubiegłych latach oświadczeń majątkowych.

W związku z doniesieniami w środę zainaugurował działalność parlamentarny zespół śledczy ws. Daniela Obajtka, w którego skład wchodzą posłowie KO, Lewicy i KP-PSL.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

sdd/ par/