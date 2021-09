Rzecznik prezydent Gdańska: decyzją NSA teren Westerplatte wraca do miasta

fot. Curioso.Photography / / Shutterstock

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego działka z pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte wraca w posiadanie Gdańska - poinformował w piątek rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Daniel Stenzel. Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej zaprzecza i tłumaczy, że zgodnie z wyrokiem NSA instytucja pozostaje pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości i ma prawo kontynuować na niej działania inwestycyjne.

Teren, na którym znajdują się willa oficerska, wartownia nr 3 i pomnik Obrońców Wybrzeża przeszedł na własność Skarbu Państwa na mocy specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939- oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W sierpniu ub. r. wojewoda pomorski wydał decyzję zezwalającą MIIWŚ na realizację inwestycji związanej z budową nowej placówki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przeciwko przekazaniu miejskich terenów na Westerplatte pod kuratelę państwa protestowali samorządowcy oraz liczni przedstawiciele świata naukowców, muzealników i dziennikarzy. Władze Gdańska zaskarżyły decyzję do sądu.

W piątek rzecznik prezydent Aleksandry Dulkiewicz poinformował, że decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnym w Warszawie teren wraca w posiadanie gminy.

"Decyzja NSA jest prawomocna i ostateczna. Zgodnie z tym stanem prawnym przyszłoroczną uroczystość upamiętniającą bohaterską obronę Westerplatte będzie mogło zorganizować ponownie Miasto Gdańsk" - przekazał Daniel Stenzel.

Miejscy prawnicy od początku kwestionowali zapisy specustawy z 2019 roku i wskazywali zawarte w niej błędy.

"Ten wyrok oznacza, że urzędnicy rządowych instytucji nie zastosowali się do zapisów własnej ustawy, która została przyjęta w błyskawicznym tempie i na podstawie której została przejęta działka z pomnikiem. Na tej podstawie Ministerstwo Obrony i minister Mariusz Błaszczak organizowali uroczystości w 2020 i 2021 roku. Okazuje się, że było to działanie, które w obliczu rozstrzygnięcia NSA miało bardzo wątpliwe podstawy prawne" – skomentował zastępca dyrektora biura prezydenta Gdańska Maciej Buczkowski.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zupełnie inaczej interpretuje Muzeum II Wojny Światowej. Dyrektor instytucji Grzegorz Berendt wydał w tej sprawie oświadczenie. Zaznaczył, że zgodnie z wyrokiem NSA placówka pozostaje pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości i ma prawo kontynuować działania związane z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

"Sąd uznał, że wniosek złożony przez muzeum jest w całości prawidłowy. Żaden z zarzutów Gminy Miasta Gdańska skierowanych do wniosku nie został przez sąd potwierdzony. Muzeum, jako inwestor jest nadal uprawnione do prowadzenia działań inwestycyjnych na działce nr 68 w obrębie geodezyjnym nr 062 na terenie historycznego pola bitwy na Westerplatte"- przekazał.

Podkreślił, że decyzja wojewody pomorskiego zezwalająca MIIWŚ na realizację inwestycji, nadana z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie była przedmiotem rozważań NSA i pozostaje ona w mocy. "Muzeum tym samym pozostaje pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości oraz kontynuuje na niej działania inwestycyjne"-podkreślił.

Dodał, że z ośmiu zarzutów sformułowanych pierwotnie w skardze Gminy Miasta Gdańska do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 zostało odrzuconych.

"Tylko w jednym przypadku sąd nakazał uzupełnić decyzje o informacje dotyczące części warunków technicznych. Sąd uznał, że wniosek złożony przez Muzeum jest w całości prawidłowy. Żaden z zarzutów Gminy Miasta Gdańska skierowanych do wniosku nie został przez sąd potwierdzony. Wyrok nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia Muzeum do prowadzenia działań inwestycyjnych budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Wydana przez sąd decyzja nie wpływa także na plany Muzeum co do przyszłości nieruchomości" - zaznaczył dyrektor MIIWŚ. (PAP)

Autor: Anna Wydorska

anm/ aszw/