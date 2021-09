KRRiT: nie odbyło się głosowanie dotyczące koncesji dla TVN24

Prezydent Duda o ustawie medialnej i "poważnych zagranicznych inwestycjach w Polsce"

To nie jest tylko kwestia stosunków polsko-amerykańskich; one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych - powiedział polskatimes.pl prezydent Andrzej Duda pytany o ewentualne weto ws. ustawy medialnej.