Rzecznik niemieckiego rządu: wszystkie informacje wskazują na celowy sabotaż rurociągów Nord Stream

Wszystkie dostępne obecnie informacje wskazują na celowy akt sabotażu dokonany na te rurociągi - poinformował w piątek rzecznik niemieckiego rządu po rozmowach kanclerza Olafa Scholza z sekretarzem generalnym NATO, premier Danii, premierem Norwegii i premier Szwecji na temat wybuchów na gazociągach Nord Stream na Morzu Bałtyckim.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przeprowadził w tym dniu w formie wideokonferencji rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a następnie z premier Danii Mette Frederiksen, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Store i premier Szwecji Magdaleną Andersson na temat sytuacji na Morzu Bałtyckim po incydentach na rurociągach Nord Stream - przekazał rzecznik rządu federalnego Steffen Hebestreit.

"Wszystkie dostępne informacje wskazują na celowy sabotaż na rurociągi" - napisał rzecznik w komunikacie prasowym.

Scholz obiecał Danii i Szwecji, że Niemcy będą wspierać wspólne dochodzenie w sprawie tych zdarzeń. We współpracy z partnerami i sojusznikami z NATO i UE wzmocnią również ochronę przed sabotażem infrastruktury krytycznej.

Szefowie rządów jednomyślnie potępili nielegalne w świetle prawa międzynarodowego działania Rosji zmierzające do aneksji ukraińskiego terytorium. Norwegia, Dania, Niemcy i Szwecja będą nadal wspierać Ukrainę w jej walce z rosyjską agresją - poinformował Hebestreit.

ONZ: uszkodzenia rurociągów Nord Stream mogły doprowadzić do największej w historii emisji metanu

Jak ocenia Program Środowiskowy ONZ (UNEP) uszkodzenia rurociągów Nord Stream mogły doprowadzić do największej w historii pojedynczej emisji metanu, gazu bardzo szkodliwego dla środowiska, do atmosfery.

Jak poinformował UNEP, dużą chmurę wysoko skoncentrowanego metanu wykryli w tym tygodniu na zdjęciach satelitarnych naukowcy z powiązanego z UNEP Międzynarodowego obserwatorium Emisji Metanu (IMEO).

Metan jest gazem cieplarnianym o wiele bardziej groźnym dla atmosfery niż dwutlenek węgla, który jednak utrzymuje się w atmosferze o wiele dłużej. Reuter cytuje ocenę rosyjskiego Gazpromu, według którego do atmosfery mogło przedostać się ok. 800 mln metrów sześciennych gazu.

Z kolei według naukowców z firmy GHGSAT, zajmującej się analizą obrazów satelitarnych, z czterech punktów uszkodzeń rurociągów wydobywa się 22 920 kg gazu na godzinę. "To bardzo dużo, jeśli się zważy, że od wykrycia pierwszego uszkodzenia minęły cztery dni" - powiedział przedstawiciel firmy.

"To jest najprawdopodobniej największa pojedyncza emisja (metanu), jaką kiedykolwiek wykryto. Nie jest to pomocne w momencie, w którym musimy absolutnie zmniejszyć emisje" - powiedział Reuterowi szef IMEO Manfredi Caltagirone.

Dodał, że emisja powinna stopniowo zmniejszać się, ale łączna ilość metanu, który przedostał się do atmosfery, może być większa niż ta, która przedostała się w grudniu ub. roku z pól wydobywczych w Zatoce Meksykańskiej. Ocenia się że przedostało się wówczas do atmosfery ok. 40 tys. ton metanu w ciągu 17 dni. (PAP)

