Rzecznik PiS: 500+ zwiększyło dzietność, jeśli chodzi o trzecie i kolejne dziecko

800+ podzieliło Polaków. Największe poparcie ma wśród seniorów i najsłabiej wykształconych Pomysł podwyższenia 500 plus do wysokości 800 zł popiera 50 proc. badanych a 46 proc. jest mu przeciwnych - wynika z badania CBOS. Najwięcej przeciwników podniesienia świadczenia jest wśród najmłodszych osób w wieku 18–24 lat. Poparcie dla propozycji najczęściej deklarują osoby starsze 65 plus.