Rzecznik MZ: W środę minister zdrowia ogłosi informacje na temat obostrzeń

fot. FOTOFILIA Maciej Pazera / Shutterstock

Rekomendacje na temat obostrzeń minister zdrowia na bieżąco przekazuje premierowi i on podejmuje decyzje. Zapewne zostaną one jutro przez ministra ogłoszone - powiedział we wtorek w czasie konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W poniedziałek na antenie TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że myśląc o nowych obostrzeniach w Polsce będzie wzięta pod uwagę także sytuacja poza granicami kraju.

"W Czechach i na Słowacji mamy trudną sytuację. Nasi południowi sąsiedzi zwrócili się nawet do nas o pomoc dla swoich pacjentów, której w miarę naszych możliwości udzielimy" - zapowiedział minister zdrowia.

"Pierwszym naturalnym krokiem będzie wprowadzenie ograniczeń w ruchu między naszymi południowymi sąsiadami a Polską. Chcemy, aby osoby, które wjeżdżają do Polski, musiały wykazać się negatywnym testem w kierunku koronawirusa. Jeżeli takiego testu nie mają, to będą musiały odbywać kwarantannę" - powiedział szef MZ.

Poinformował, że konkretne decyzje będą podjęte i ogłoszona publicznie we wtorek, najpóźniej w środę. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

