Rzecznik MZ: Nie ma obowiązku dokumentowania, że jest się osobą zaszczepioną

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Nie ma obowiązku dokumentowania, że jest się osobą zaszczepiona, ale jeżeli w danym miejscu jest już osiągnięty limit gości, to mamy do wyboru dwa wyjścia: albo rezygnujemy np. z noclegu w hotelu, albo pokazujemy certyfikat szczepienny - powiedział w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia był pytany w TVN24, czy planowanie jest prawne uregulowanie okazywania tzw. certyfikatów covidowych.

Andrusiewicz przypomniał, że już dziś np. przy wejściu na pokład samolotu musimy pokazać ewidencję zaszczepienia, negatywny test na obecność koronawirusa lub potwierdzenie, że jest się ozdrowieńcem.

"Takie zobligowanie osoby, która chce podróżować już jest. Teraz na podobnej zasadzie będzie to działać w przypadku hoteli, restauracji, koncertów, tudzież każdej innej imprezy, w której do limitów gości nie liczą się osoby zaszczepione" - wskazał Andrusiewicz.

Zaznaczył jednocześnie, że żaden obywatel nie ma obowiązku dokumentowania, że jest osobą zaszczepiona. "Jednak jeżeli w danym miejscu jest już osiągnięty limit gości (...), to taka osoba ma do wyboru dwa wyjścia: albo rezygnuje np. z noclegu w hotelu, albo pokazuje certyfikat szczepienny i do tego hotelu jest wpuszczana. Nie ma żadnego obowiązku, jest pełna dobrowolność" - podkreślił rzecznik.

Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Polska jest w gronie państw członkowskich, które przeszły testy techniczne i korzystają już z systemu na zasadzie dobrowolności.

Unijny Certyfikat COVID można pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta IKP. Trzeba zalogować się i w zakładce "Certyfikaty", wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć "Pobierz kod QR". Później należy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować.

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.

Certyfikat można także mieć po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/