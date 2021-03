Rzecznik MZ: Dzienne liczby zachorowań w tym tygodniu mogą sięgnąć 18-20 tys.

fot. Tero Vesalainen / Shutterstock

Dzienne liczby zachorowań na COVID-19 mogą w tym tygodniu sięgnąć 18-20 tys. przy średniej wynoszącej ok. 15 tys. zakażeń – powiedział rzecznik Ministerstwo Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił jednak, że nastąpiło lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu zachorowań.

Pytany w Radiu Plus o najnowszą liczbę zakażeń i porównanie jej z liczbą z ubiegłego poniedziałkiem, rzecznik Ministerstwa Zdrowia odparł, że na pewno zachorowań jest więcej niż w ubiegłym tygodniu, ale nastąpiło "lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu".

Mówił, że średnia dzienna liczba zachorowań w tym tygodniu powinna oscylować w granicach 15-15,5 tys.

"Ale powtarzam, to jest średni dzienny wynik z całego tygodnia" – dodał. Zapytany, czy jednostkowe wyniki mogą dojść w takim razie do 20 tys. zachorowań, Andrusiewicz potwierdził. "Mogą dojść do 18-20 tys. zachorowań" – odpowiedział.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślił też, że pozytywną stroną obecnej sytuacji epidemicznej jest to, że spada liczba hospitalizowanych osób starszych. Dodał jednak, że w szpitalach przybywa wiele osób poniżej 60 lat, w sile wieku.

"W tygodniu podamy dane, jak to się dokładnie kształtuje" – zapowiedział.

Na pytanie, jak w tym roku będzie wyglądała Wielkanoc, Andrusiewicz odparł, że "na pewno nie będą to jeszcze takie święta, do jakich przywykliśmy, zanim pojawił się koronawirus".

"Na pewno będą to jeszcze święta, które powinniśmy spędzić jedynie w gronie najbliższych osób. Jeżeli chcemy, żeby późna wiosna i wczesne lato były okresem, kiedy obostrzeń będzie coraz mniej, kiedy koronawirusa będzie coraz mniej, to te święta będziemy musieli spędzić jeszcze tak jak wcześniejsze święta Wielkiejnocy i ostatnie święta Bożego Narodzenia" – powiedział rzecznik MZ.(PAP)

Autorka: Sonia Otfinowska

