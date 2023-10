Rzecznik MSZ stracił stanowisko. Przyznał, że komisje za granicą mogą mieć problem z liczeniem głosów

Tylu Polaków uprawnionych jest do głosowania. PKW pokazuje dane Wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest ponad 29 mln 91 tys. 533, z tego blisko13 tys. wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób - głosujących przez pełnomocnika; wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania - przekazał w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.