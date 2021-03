Rzecznik MŚP wnioskuje do wicepremiera Gowina o wsparcie branży beauty

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się z wnioskiem do wicepremiera, szefa MRPiT Jarosława Gowina o wsparcie i możliwość działania branży beauty, czyli salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz salonów tatuażu i piercingu - podało w środę Biuro Rzecznika MŚP.

Jak wskazał Rzecznik MŚP, działalność ta jest zakazana w pełni, nie istnieją żadne odstępstwa, takie jak np. sprzedaż "na wynos" w restauracjach.

"Bardzo ważne jest, żeby rządowe wsparcie dla tej branży nastąpiło możliwie jak najszybciej" - napisał Rzecznik MŚP.

"Branża beauty nie była zamknięta od 18 maja 2020 to od końca ubiegłego roku, notuje ona bardzo duże spadki przychodów z powodu mniejszego pobytu na jej usługi ze względu chociażby na zakaz organizowania imprez okolicznościowych" - czytamy.

Zdaniem Abramowicza na okres zamknięcia, "niezwłocznie powinny być ustalone warunki wsparcia dla tej branży". "Powinna ona zostać włączona do Tarczy Branżowej oraz dostać możliwość umorzenia całej subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0" - podkreślił Rzecznik MŚP.

W opinii Rzecznika MŚP, przy uwzględnianiu kodów PKD w mechanizmach pomocowych funkcjonujących w branży fryzjerskiej i pokrewnych "nie można zapomnieć o przedsiębiorcach, którzy, choć nie świadczą usług fryzjerskich czy kosmetycznych, to są z tymi usługami ściśle powiązane". To np. sprzedawcy produktów używanych przez zakłady fryzjerskie m.in. farb do włosów.

W ocenie Abramowicza w tarczach powinny być wymienione kody: 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (sprzedaż kosmetyków w salonach); 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (sprzedaż kosmetyków w salonach); 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (sprzedaż kosmetyków w salonach; ściśle powiązany łańcuch dostaw); 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (sprzedaż kosmetyków w salonach; ściśle powiązany łańcuch dostaw).

Abramowicz zwrócił uwagę, że salony fryzjerskie, kosmetyczne czy tatuażu zawsze były miejscami, w których troszczono się o wysoki standard sanitarny. Epidemia jedynie wzmocniła obowiązujące już wcześniej reżimy, do których to stosowała się zdecydowana większość przedsiębiorców.

"Rozumiejąc argumenty mówiące o trudnej sytuacji w jednostkach ochrony zdrowia należy, tak szybko, jak to będzie możliwie, ponownie otworzyć branże w reżimie sanitarnym. Pozwoli to przedsiębiorcom wrócić do pracy a budżetowi państwa umożliwi oszczędność z tytułu braku konieczności wypłacania dalszych rekompensat za kolejne zamknięte miesiące" – napisał.

autor: Aneta Oksiuta