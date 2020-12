Rzecznik MŚP prosi premiera o wyjaśnienia ws. ustawy o dobrym Samarytaninie

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o zajęcie stanowiska w sprawie przepisu tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie, dotyczącego stwierdzenia naruszenia ograniczeń ustanowionych w związku z epidemią - poinformowało PAP biuro Rzecznika MŚP.

"Rzecznik MŚP zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska względem art. 23 tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie" - napisano w stanowisku przekazanym w piątek PAP.

Wyjaśniono, że zgodnie z tym przepisem naruszenie ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest stan stwierdzony prawomocnie we właściwym postępowaniu.

Rzecznik MŚP we wniosku pyta m.in.: czy przedsiębiorca, który odmówił przyjęcia mandatu, a spór trafi na drogę sądową, do czasu prawomocnego ukarania będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył przedmiotowych ograniczeń, nakazów i zakazów.

"Analogicznie, czy w przypadku prowadzenia przez Sanepid postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, do czasu uprawomocnienia się decyzji nakładającej karę pieniężną przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył ww. ograniczeń, nakazów i zakazów?" - pyta Rzecznik MŚP.

Chodzi o uchwaloną 28 października 2020 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Weszła ona w życie 30 listopada 2020 r.

"Od początku prac nad ustawą o Dobrym Samarytaninie niepokój Rzecznika MŚP wzbudzała regulacja przewidująca odmowę udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii" - tłumaczy biuro Rzecznika MŚP.

Dodano, że Rzecznik MŚP zarówno na etapie prac sejmowych, jak również senackich kierował swoje uwagi i zastrzeżenia do tej regulacji, postulując jej usunięcie. Natomiast po wejściu w życie "ustawy o dobrym Samarytaninie" Rzecznik MŚP wystąpił do Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych wyjaśniających wątpliwości wynikające z kwestionowanej regulacji.

Zdaniem Rzecznika MŚP, przedmiotowe przepisy należy rozumieć w sposób nierozszerzający. Według niego są wątpliwości, czy np. „naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów” jest stan stwierdzony we właściwym postępowaniu, czy też jest to okoliczność faktyczna, która może być stwierdzona w dowolnym postępowaniu za pomocą dopuszczonych w nim środków dowodowych (np. zeznań świadków w postępowaniu w przedmiocie zwrotu udzielonej pomocy publicznej lub też, jak to się aktualnie coraz częściej zdarza, na podstawie notatki policyjnej).

"Dlatego pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska, zgodnie z którym naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest stan stwierdzony prawomocnie we właściwym postępowaniu" - czytamy w informacji.

W praktyce ma to potwierdzać, że przedsiębiorca, który odmówił przyjęcia mandatu, a spór trafi na drogę sądową, do czasu prawomocnego ukarania będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył przedmiotowych ograniczeń, nakazów i zakazów – a tym samym nie zostanie wyłączony z grupy podmiotów, które mogą wnioskować o pomoc publiczną.

"Analogicznie, w przypadku prowadzenia przez Sanepid postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, do czasu uprawomocnienia się decyzji nakładającej karę pieniężną przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył ww. ograniczeń, nakazów i zakazów" - dodano.

Autor: Marcin Musiał