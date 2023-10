Rzecznik MŚP: niedługo wszyscy będziemy zarabiali płacę minimalną

Konieczny jest dialog między rządem a związkami zawodowymi na temat płacy minimalnej; to się wymknęło spod kontroli, niedługo wszyscy będziemy zarabiali płacę minimalną – powiedział w czwartek Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz. To w ekonomii absurd – ocenił.

W wystąpieniu podczas czwartkowego otwarcia 13. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach Abramowicz nawiązywał do motta tegorocznego spotkania - "Ready for Change?", m.in. zasygnalizował potrzebę uregulowania przez nowy rząd kwestii płacy minimalnej.

„Jedna z ważniejszych rzeczy, która nas czeka, to dialog między rządem a związkami zawodowymi dotyczący płacy minimalnej. W tej chwili wymknęło nam się to w ogóle spod kontroli, jeśli chodzi o wzrosty płacy minimalnej. Bardzo niedawno związki zawodowe dążyły, żeby płaca minimalna była równa połowie płacy średniej - już w przyszłym roku będzie to 55 proc.” – podkreślił rzecznik.

Przypomniał, że płacę minimalną GUS wyznacza na podstawie płac pracowników zatrudnionych w firmach powyżej 10 osób; jeżeli natomiast przyjąć wynagrodzenia w całej gospodarce, w tym w mikrofirmach, płaca minimalna wyniesie już 70 proc. średniej.

„Jakie to będą skutki? Spłaszczanie ciągle tych płac powoduje, że nie możemy - mając ograniczone możliwości podnoszenia cen za swoje usługi i towary - wynagradzać pracowników, którzy są efektywni, zaangażowani, pracowici, bo musimy cały czas podnosić płacę minimalną i następuje spłaszczenie tej płacy. Niedługo będziemy mieli sytuację, że wszyscy będziemy zarabiali płacę minimalną - to jest w ekonomii zupełny absurd” – ocenił Abramowicz.

„Dlatego trzeba podjąć dialog - i nie będzie to łatwe, bo związki zawodowe zawsze będą chciały się wykazać i powiedzieć: załatwiliśmy wam kolejną zmianę, podwyżkę płacy minimalnej. Płaca minimalna musi być powiązana z parametrem ekonomicznym: niech to będzie średnia, ale realna - i niech to będzie jakiś stały procent, a nie zależny od tego, jak politycy są gotowi ustępować” – zastrzegł.

„To jest zadanie dla rzecznika, zadanie dla rady przedsiębiorców przy rzeczniku i zadanie dla całego biznesu. Ten parametr musimy raz na zawsze zracjonalizować i go uregulować” – podkreślił Adam Abramowicz.

W sierpniu rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. - od 1 stycznia płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł. Od 1 lipca minimalna płaca wyniesie 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł. (PAP)

