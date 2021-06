Rzecznik MŚP: Przedstawimy swoje propozycje zmian do Polskiego Ładu

fot. Zbyszek Kaczmarek / /

Rzecznik MŚP zapowiedział w niedzielę PAP, że środowisko przedsiębiorców chce zaproponować rządowi swoje propozycje zmian do Polskiego Ładu. Mają one dotyczyć rozwiązań dla przedsiębiorców, płacących podatek liniowy.

W niedzielę w Licheniu Starym w Wielkopolsce odbywają się główne obchody tegorocznego Dnia Przedsiębiorcy.

Jednym z elementów obchodów było uroczyste XXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz powiedział w niedzielę PAP, że mimo uroczystości podczas spotkania omawiane są także sprawy bieżące.

"Niestety bieżąca polityka wpływa także na nasze uroczystości. Będziemy przedstawiali zmiany w Polskim Ładzie, podatkowe zmiany, które wypracowaliśmy jako środowisko tak, aby nie zaburzyć tych dobrych propozycji rządowych, czyli podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł i podwyższenia progu podatkowego – to niech zostanie. Ale nie może się to odbywać kosztem tych przedsiębiorców, którzy płacą podatek liniowy" – zaznaczył Abramowicz.

Jak dodał, "mamy takie propozycje, aby także liniowcy mogli odliczać kwotę wolną do 30 tys. zł, i aby dla wszystkich, dla liniowców, dla rozliczających się na zasadach ogólnych i dla zatrudnionych na umowę o pracę zrobić taki sufit - podobnie jak dla składki na ubezpieczenie społeczne - czyli 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia i składki odliczone od tej kwoty, będą tą maksymalną kwotą opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne".

Abramowicz wyraził nadzieję, że rząd weźmie pod uwagę propozycje środowiska przedsiębiorców, ponieważ - jak zaznaczył – "to jest jedyne rozwiązanie, które nie zaburzy Polskiego Ładu, ale także nie zniszczy podatku liniowego jako tej idei, która przyniosła bardzo wiele dla przedsiębiorców, ale także dla budżetu, bo przypomnijmy, kiedy został wprowadzony podatek liniowy budżet także na tym zyskał" - podkreślił.

W trakcie niedzielnego posiedzenia Rady Przedsiębiorców przypomniano, że "podatek liniowy wprowadzony w 2004 r. zadziałał bardzo korzystnie, zarówno na budżet państwa (wzrost dochodów z podatku w 2019 r. o 12 proc. w porównaniu z 2018 r. i 37 proc. w porównaniu z 2017 r.), jak i na kondycję polskich firm. Przez lata spełniał korzystną funkcję, umożliwiając przedsiębiorcom uzyskanie środków na inwestycje".

Rzecznik MŚP przypomniał w rozmowie z PAP, że Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony uchwałą Sejmową w 2016 roku. Jak mówił, "od roku jako Rzecznik MŚP wraz ze środowiskiem przedsiębiorców z Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku obchodzimy go bardziej uroczyście. Rok temu uroczystości były w Częstochowie, w tym roku mamy w Licheniu, na zaproszenie przedsiębiorców z Wielkopolski".

W trakcie Rady Przedsiębiorców wręczono także nagrody "Filary Polskiej Przedsiębiorczości" w kategoriach: Najkorzystniejsza dla sektora MŚP zmiana prawa – nagroda została przyznana Mariuszowi Haładyjowi; Prezesowi Prokuratorii Generalnej RP, z kolei pierwsze miejsce w kategorii Najaktywniejsza organizacja w Radzie Przedsiębiorców zdobył Business Center Club. Nagroda Specjalna Rzecznika MŚP również trafiła na ręce Mariusza Haładyja, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

Niedzielne spotkanie przedsiębiorców z całego kraju rozpoczęła msza św. w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Mszy św. przewodniczył metropolita łódzki abp. Grzegorz Ryś.

Tegoroczne obchody Dnia Przedsiębiorcy zbiegają się z trzecią rocznicą uchwalenia pakietu ustaw, tzw. Konstytucji dla biznesu oraz powołania Adama Abramowicza na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z tej okazji podczas Rady Przedsiębiorców zaprezentowany został także krótki film podsumowujący dotychczasową działalność Biura Rzecznika MŚP.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. Głosi ona: "Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości". Pomysłodawcą wprowadzenia tego święta był Józef Bereżewski z Krajowej Izby Gospodarczej, a promotorem uchwały w Sejmie był m.in. ówczesny Poseł, a obecnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ lena/