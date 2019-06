Trump proponuje Putinowi rozszerzenie dialogu

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w kuluarach szczytu G20 w Osace zasugerował rozszerzenie dwustronnego dialogu - powiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax.

"Amerykański prezydent całkiem wyraźnie dał do zrozumienia, że chce rozszerzenia dialogu. Jeśli chodzi o prezydenta Putina, to od dawna mówi on o swojej chęci, by podążać ścieżką normalizacji stosunków" - zakomunikował Pieskow.

Jak dodał, Trump wydawał się niezadowolony ze skali obrotów w handlu między USA i Rosją oraz podczas spotkania polecił ministrowi finansów Stevenowi Mnuchinowi, by podjął współpracę z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłuanowem w sprawie przezwyciężenia barier handlowych.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji odbyli około półtoragodzinne spotkanie w piątek w kuluarach szczytu G20 w Japonii. Były to ich pierwsze rozmowy twarzą w twarz od pierwszego oficjalnego spotkania w Helsinkach w lipcu 2018 roku.

Niewiele wiadomo na temat tego, czego dotyczyła piątkowa rozmowa Trumpa i Putina - pisze Reuters. Pieskow informował tego dnia, że Trump okazał gotowość do rozpoczęcia z Rosją dialogu w sprawie strategicznej stabilności i rozbrojenia. Przywódcy mieli omówić także kwestię ukraińskich marynarzy zatrzymanych przez Rosję w listopadzie 2018 roku i od tego czasu więzionych w tym kraju.

