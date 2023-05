Rzecznik KE: Coraz bardziej masowe i krwawe ataki Rosjan na obszary cywilne na Ukrainie

W tym tygodniu nastąpiła kolejna eskalacja rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę z coraz bardziej masowymi i krwawymi ostrzałami obszarów cywilnych - oświadczył w piątek rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

fot. Stringer / / Reuters

"Ataki rakietowe i przy użyciu dronów ponownie zostały wymierzone w Odessę i Kijów. Oprócz tego miały miejsce masowe ataki na infrastrukturę cywilną w regionie Chersonia przy użyciu ciężkiej artylerii. Uderzenie dosięgło duży supermarket, stację kolejową i stację benzynową" - przypomniał rzecznik.

"W wyniku ostatnich aktów rosyjskiego barbarzyństwa w Chersoniu zginęło ponad 20 osób, a 50 zostało rannych; wszyscy byli cywilami. To bezwzględne zabijanie ludności cywilnej i niszczenie cywilnej infrastruktury musi się natychmiast skończyć" - dodał przedstawiciel KE.

Stano podkreślił przy tym, że rosyjskie ataki na obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi.

"UE dała jasno do zrozumienia, że dowódcy, sprawcy i współsprawcy tych okrucieństw nie pozostaną bezkarni. UE jest zdecydowana, by pociągnąć ich wszystkich do odpowiedzialności" - podsumował rzecznik KE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz