Rzecznik Finansowy walczy o zwroty prowizji od kredytów konsumenckich

fot. im_coco / Shutterstock

Coraz więcej osób skarży się do Rzecznika Finansowego na banki, które nie chcą rozliczać się z wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Do tej pory tylko cześć podmiotów zmieniło swoje procedury. Dlatego Rzecznik zdecydował się powołać grupę roboczą, której efektem ma być dostosowanie się całego rynku do wymogów polskiego prawa i orzecznictwa TSUE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem TSUE, banki mają obowiązek zwrócić część kosztów klientom, którzy spłacili kredyty konsumenckie przed terminem. Tak się jednak nie dzieje – o czym pisaliśmy już na łamach Bankier.pl kilkukrotnie. Część banków stoi na stanowisku, że zwroty dotyczą kredytów spłaconych przed terminem jedynie po 2016 lub 2019 roku. W rzeczywistości zwroty te powinny obejmować kredyty od 2011 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim. Z wniosków trafiających do Rzecznika Finansowego wynika, że część podmiotów nadal nie dostosowała swojej praktyki do obowiązujących przepisów prawa.

– Dlatego w mojej ocenie zachodzi konieczność współpracy podmiotów, w których obszarze zainteresowania leży ta problematyka. Postanowiłem wystąpić z inicjatywą powołania grupy roboczej ds. wzmocnienia ochrony konsumenta w tym obszarze. Jej celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska eliminującego pojawiające się problemy praktyczne – wyjaśnia dr hab. Mariusz Jerzy Golecki. Dodaje, że pierwsze spotkanie grupy planowane jest w ciągu kilku najbliższych tygodni.

– Wobec niektórych podmiotów już wystąpiłem z pozwami do sądów. Uważam, że niewłaściwe rozliczanie przedterminowo spłaconych kredytów jest nieuczciwą praktyką rynkową – mówi Mariusz Golecki. Do tej pory takie pozwy trafiły wobec Santander Banku oraz Banku Handlowego. W ostatnim czasie Rzecznik Finansowy skierował wezwanie do zmiany treści umów oraz procedur wobec firmy pożyczkowej Provident.

Rzecznik Finansowy przypomina, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, klient powinien otrzymać proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów takiego kredytu (z wyjątkiem opłat notarialnych). Dotyczy to wszystkich kredytów, które zostały spłacone przed terminem po dacie 18 grudnia 2011 r. Zwroty nie są zależne od charakteru opłat i tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. Redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. W wyliczeniu jaka to konkretnie kwota jest pomocny specjalny kalkulator przygotowany przez Rzecznika Finansowego.

WB/Bankier.pl/Rzecznik Finansowy