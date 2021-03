Rzecznik Finansowy pouczy co robić, gdy z rachunku zniknęły pieniądze

fot. wk1003mike / Shutterstock

Liczba skarg dotyczących postępowania banków w sprawie nieautoryzowanych transakcji wzrosła niemal dwukrotnie w 2020 r. To wynik rosnącej aktywności oszustów. Rzecznik Finansowy w najbliższą środę zaprasza na webinarium dla klientów poświęcone temu problemowi.

Epidemia, wzrost znaczenia transakcji elektronicznych i zwiększona skala działalności oszustów – to główne przyczyny narastającej liczby skarg dotyczących nieautoryzowanych transakcji, trafiających do Rzecznika Finansowego.

– Jeszcze w pierwszym półroczu 2020 r. zanotowaliśmy nieco ponad 400 wniosków o interwencję w sprawie niewłaściwego działania banku w związku z nieautoryzowaną transakcją. Drugie sześć miesięcy przyniosło niemal 750 takich wniosków. Niestety część banków wciąż nie stosuje się do unijnych i polskich przepisów, które określają zasady postępowania w takich przypadkach. Stąd liczba sporów na tym tle rośnie – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy.

Jak przypomina Rzecznik Finansowy, przepisy ustawy o usługach płatniczych określają termin zwrotu środków wynikających z nieautoryzowanej transakcji w oparciu o tzw. zasadę D+1. „Zgodnie z nią pieniądze powinny wrócić na konto klienta nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub po dniu otrzymania zgłoszenia od klienta. Jedynym wyjątkiem od zasady zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji w tym terminie jest uzasadnione i należycie udokumentowane podejrzenie próby oszustwa ze strony klienta. Równocześnie bank ma obowiązek na piśmie poinformować o takim podejrzeniu organy ścigania. W praktyce oznacza to, że bank zobligowany jest najpierw niezwłocznie oddać klientowi pieniądze, a następnie – jeżeli ma podstawy, by sądzić, że klient powinien w całości lub części odpowiadać za nieautoryzowaną transakcję – dochodzić tej kwoty od klienta na przykład przed sądem (podkr. redakcji)” – czytamy w informacji prasowej rzecznika.

3 marca Rzecznik Finansowy organizuje bezpłatne seminarium online skierowane do konsumentów. Poszkodowani będą mogli dowiedzieć się, jakie przysługują im prawa, gdy z rachunku bankowego znikają pieniądze. Zainteresowani powinni wypełnić formularz rejestracyjny przygotowany przez instytucję. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.

