Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwem "Na pracodawcę"

Choć świadomość niebezpieczeństw, jakie czyhają w sieci, jest wśród społeczeństwa na znacznie wyższym poziomie niż kiedyś, nadal zdarzają się oszuści, którzy potrafią wyłudzić dane do logowania do konta bankowego. Rzecznik Finansowy ostrzega przed kolejną metodą, tym razem - "Na pracodawcę".

To oszustwo polega na wyłudzeniu danych do logowania do bankowości internetowej pod pretekstem atrakcyjnej oferty pracy.

"Blisko 40 tysięcy złotych stracił klient Rzecznika Finansowego w wyniku przestępstwa metodą „na pracodawcę”. Zmamiony obietnicą zatrudnienia w charakterze zawodowego kierowcy, udostępnił „przyszłemu pracodawcy” dane logowania do mobilnego kanału dostępu do własnego konta bankowego. A przyszły pracodawca okazał się być wyrafinowanym przestępcą, który metodycznie zdobywał zaufanie poszkodowanego. Teraz szuka go policja w całym kraju" – czytamy w komunikacie Rzecznika Finansowego.

Ofiara, o której pisze RF, straciła na początek 28 tys. w ramach kredytu na klik w PKO BP, kolejne zobowiązania były zaciągane przez firmy oferujące szybkie pożyczki. Jak wyglądał cały mechanizm wyłudzenia danych? "Pewnego dnia, w połowie listopada 2019 roku na portalu OLX znalazł wreszcie ogłoszenie, o które mu chodziło. Praca zawodowego kierowcy, 4 tysiące na rękę, cykl szkoleń, służbowy samochód, laptop, komórka. Wspólne z domniemanym pracodawcą zainteresowania motoryzacją. To pasja, którą obaj omawiali godzinami, kochali samochody. Zdążyli się zaprzyjaźnić jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę. Sprawy jednak trzeba było wreszcie formalizować. Przyszły pracodawca zaproponował nietypową formę rozliczania paliwa – poprzez konto bankowe pracownika. Aplikację bankową zainstalował na telefonie, który już za dwa dni miał być służbową komórką pana Michała. Wymusił od niego podanie loginu i hasła do prywatnego konta oraz zmianę numeru telefonu w banku, by móc potwierdzać transakcje z telefonu służbowego. By rozwiać wątpliwości pana Michała, poprosił go o wcześniejsze wypłacenie wszystkich środków z tego konta", czytamy.

Bohater tej opowieści chciał dochodzić swoich praw na drodze reklamacji, które zostały jednak odrzucone. Jak ocenia Rzecznik Finansowy stosowanie uproszczonych procedur przyznania kredytu może budzić wątpliwości z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa.

– Stosowanie tego mechanizmu powoduje, że przestępcy po przejęciu kontroli nad dostępem do konta ofiary wykorzystują wszelkie dostępne możliwości uzyskania środków pieniężnych z rażącym pokrzywdzeniem klienta banku – zauważa Mariusz Golecki.

