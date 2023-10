Rzecznik Finansowy ma zastrzeżenia dot. działań Pekao. Zwrócił się do UOKiK

Oponeo .pl zaprasza do składania ofert sprzedaży do 2,2 mln akcji po 40 zł/szt. Oponeo .pl zaprasza do składania ofert sprzedaży do 2,2 mln akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 15,79 proc. kapitału zakładowego, po cenie 40 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.