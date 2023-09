Rządowe "Przyjazne osiedle" wspiera kursy giełdowych spółek. Inwestorzy znów rozgrywają temat termomodernizacji

Temat termomodernizacji i poprawienia efektywności energetycznej budynków był już w tym roku rozgrywany przez spekulantów na GPW. Teraz powrócił wraz z najnowszym pomysłem partii rządzącej i znów poprowadził na „widły” kursy dwóch spółek z warszawskiego parkietu.

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Najnowszy program Prawa i Sprawiedliwości, który ma zostać wprowadzony w życie po ewentualnym wygraniu wyborów, zakłada m.in. termomodernizację budynków na osiedlach z tzw. wielkiej płyty. Koszt całego programu, który opisaliśmy w artykule „PiS ogłasza program "Przyjazne osiedle", ma wynieść ok. 5 mld zł.

Co najważniejsze, większość jego założeń i tak musiałaby być spełniona, bo wymaga tego UE (co zresztą rząd ogłaszał już rok temu), ale na GPW znów rozpoczęła się pod to gra na mało płynnych spółkach z branży dociepleń budynków. Zresztą nie pierwszy raz w tym roku, bo w lutym akcje Izolacji Jarocin czy Termoexperta także były rozgrywane w związku szerszym zainteresowaniem mediów tematem unijnych wymogów w sprawie efektywności energetycznej.

Izolacja to spółka z GPW, której kurs na początku roku wynosił nieco ponad 2 zł i dawał kapitalizację niespełna 7,7 mln zł tego producenta izolacji, pap, mas asfaltowych oraz płyt termoizolacyjnych. Trwający kilkanaście dni rajd w końcu się zakończył, ale kurs w lutym doszedł do 5,20 zł.

Teraz, gdy stary temat staje się znów głośny medialnie, spekulacje na kursie powracają. W poniedziałek kurs Izolacji zyskał 36,67 proc., po czym handel został zawieszony ze względu na nierównowagę popytu i podaży. Za akcje Izolacji trzeba było płacić 4,10 zł, a TKO pokazywał wzrost kursu o 40 proc. Obrót dotychczas przekroczył 335 tys zł.

Bankier.pl

Jeszcze więcej zyskał kurs Termoexperta z NewConnect zajmującego się kompleksową optymalizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych od analizy poprzez przygotowania planu modernizacji wraz z dokumentacją aż po realizację projektów. Akcje tej spółki podrożały w poniedziałek o 41,62 proc. i handel także został zawieszony z TKO wskazującym na potencjał do wzrostu o 46 proc. Obrót akcjami za niespełna 40 tys. zł podniósł wycenę spółki do 13,5 mln zł.

Bankier.pl

W dużo mniejszej skali zyskiwał kurs spółki Rawplug (4,3 proc.), która jest producentem mocowań szeroko stosowane w budownictwie. Jednym z głównych segmentów działalności jest wytwarzanie akcesoriów do montażu izolacji cieplnej. To już jednak sporo większa spółka z GPW wyceniana na ok. 460 mln zł.

Największą firmą, którą bezpośrednio można wiązać z branżą dociepleń, jest Selena FM wyceniana na ok. 600 mln zł. To producent chemii budowlanej, takiej jaki np. piany uszczelniające wykorzystywanie także przy termomodernizacja budynków. Kurs spółki nie wpisywał się jednak w spekulacyjną grę obserwowaną na małych spółkach o niskiej płynności i zniżkował w poniedziałek o ponad 2,5 proc.