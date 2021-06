Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka informatyka. Płaci 6000 zł brutto

fot. Pressmaster / / Shutterstock

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka do pracy informatyka. Długa lista wymagań - znajomość technologii JavaScript, HTML, CSS, XML, dodatkowo - odporność na stres. Płaca? Nieprzystająca do rynku.

Ostatnie wydarzenia związane z wyciekiem e-maili ze skrzynek rządzących rzuca światło na oferty pracy, jakie publikuje RCB. Na portalu Pracuj.pl pojawiło się ogłoszenie na stanowisko informatyka w Biurze Logistyki i Finansów, w Wydziale Informatyki i Łączności.

Do głównych obowiązków zatrudnionego będzie należało: rozwijanie, testowanie, utrzymanie i tworzenie nowego oprogramowania, tworzenie innowacyjnych portali i aplikacji webowych, administracja programami kadrowo-płacowymi, budżetowym, obsługa danych SQL, tworzenie nowych rozwiązań na rzecz RCB, a także przygotowanie, konfiguracja i konserwacja stacji roboczych.

Rząd proponuje 6000-6400 zł miesięcznie brutto w zależności od rodzaju umowy. W zamian oczekuje następujących umiejętności:

znajomości technologii webowych JavaScript, HTML, CSS, WordPress,

znajomości XML,

podstawowej znajomości relacyjnych baz danych (Microsoft SGL Server),

dobrej znajomości narzędzi Google Analytics, Webmaster Tools.

język angielski na poziomie pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej,

znajomości MS IIS,

posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum "tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

odporności na stres.

W wymaganiach dodatkowych, już bezpośrednio w ofercie na stronie rządowej, można przeczytać o znajomości języka programowania PHP, C#, platformy .Net, VBA czy znajomość technologii Angular, ASP.NET MVC. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz wymaganych umiejętności, stawkę oferowaną przez rząd można porównać do branżowych raportów w tym temacie.

Ostatnio na łamach Bankier.pl pisaliśmy w artykule: "Rynek IT nasycił się juniorami", że najniższe stawki w wysokości około 3500 zł brutto oferowane są jedynie testerom. Natomiast w raporcie No Fluff Jobs podsumowującym zarobki w IT w 2020 roku czytamy: " JavaScript jako kluczowa technologia frontendowa (pojawia się w 3 na 5 ofert w kategorii) wyznacza niejako standard, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. W przypadku umowy B2B, specjaliści JS-a mogą zarobić 12-17,8 tys. zł netto (+VAT), a na umowie o pracę 10-14,5 tys. zł brutto.

Weronika Szkwarek