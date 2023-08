Rządowe 300 zł nie wystarczy na wyprawkę szkolną. Ile kosztuje rodziców "wrzesień"?

Z powodu wzrostu inflacji, a co za tym idzie cen, nie dziwi fakt, że 70 proc. rodziców liczy się z większym kosztem wyprawki szkolnej niż rok temu. 13 proc. podało, że na zakupy dla jednego dziecka przeznaczy do 300 zł, a 37 proc. od 301 do 500 zł – wynika z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku.

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

Z badania SW Research wynika, że 13 proc. uczestniczących w nim rodziców na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 300 zł, 37 proc. przeznaczy od 301 do 500 zł, 29 proc. – między 501 a 700 zł, 14 proc. – od 701 do 1000 zł, a 7 proc. powyżej 1000 zł.

70 proc. badanych podało, że spodziewa się większych wydatków niż przed rokiem, 3 proc. zakłada niższy wydatek. 27 proc. sądzi, że wyda tyle samo.

W ubiegłym roku w badaniu, że 16 proc. rodziców deklarowało, że na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 301 zł, 36 proc. - od 301 do 500 zł, 24 proc. – między 501 a 700 zł, 14 proc. – od 701 do 1000 zł, a 10 proc. powyżej 1000 zł.

Pomoc psychologa, ubezpieczenie od hejtu i pakiet stomatologiczny. Sprawdź nowości w NNW Ubezpieczenie NNW umożliwia pokrycie kosztów leczenia lub ich części powstałych w wyniku wypadków. Zakres ubezpieczenia może być bardzo szeroki i objąć najbardziej dramatyczne szkody, np. utraty kończyny po pakiet stomatologiczny czy pomoc psychologa. Dokładne zapoznanie się z ofertą pozwoli wybrać optymalne rozwiązanie dla dziecka. Jak co roku przypominamy również, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane w szkołach nie jest obowiązkowe.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Wówczas większych wydatków niż rok wcześniej spodziewało się 80 proc. rodziców, 14 proc. zakładało, że wyda tyle samo rok wcześniej, a 6 proc., że mniej.

Z tegorocznego badania wynika także, że na liście zakupów 93 proc. rodziców znalazły się przybory szkolne/podręczniki. 84 proc. wskazało, że kupi ubrania/buty, 28 proc. - wyposażenie pokoju, 25 proc. - elektronikę (komputer/laptop, drukarka, nowy telefon, słuchawki), 20 proc. akcesoria/sprzęt sportowy (np. rower, hulajnoga, deskorolka), 19 proc. - zabawki (edukacyjne, rozwojowe), 14 proc. - kosmetyki.

Podejście rodziców do zakupów jest różne w zależności od kategorii. Niezmiennie to ubrania i obuwie (75 proc.), tornister lub plecak (74 proc.) oraz podręczniki (69 proc.) kupowane są w sposób przemyślany – po wcześniejszym zaplanowaniu. Natomiast bardziej spontanicznie – artykuły papiernicze czy drobne przybory szkolne.

Z badania wynika, że 77 proc. rodziców robi zakupy wspólnie z dziećmi. 11 proc. całkowicie oddaje wybór dziecku.

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono w dniach 3-14 lipca 2023 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview - wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) - na ogólnopolskiej 1026-osobowej grupie respondentów, dorosłych mających dzieci.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/