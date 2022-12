Rządowa Narodowa Strategia Onkologiczna oceniona na tróję

Resort zdrowia: Polska przekaże ukraińskich chorych innym krajom UE

Polska szykuje się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów do innych państw Europy. Część z nich, m.in. ranni żołnierze, trafi także do polskich szpitali – powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.