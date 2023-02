Rząd zrekompensuje podwyżki czynszów w "Mieszkaniach Plus"? Minister zapowiada

Chcielibyśmy zrekompensować mieszkańcom podwyżki czynszów w ramach "Mieszkania Plus". Będzie nas to kosztowało w skali kraju kilka milionów złotych, ale jesteśmy gotowi poświęcić te środki, żeby złagodzić tę bardzo trudną sytuację - zapowiedział w Świdniku (Lubelskie) minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Podczas środowej konferencji prasowej w Świdniku minister Buda zaznaczył, że znany jest mu problem podwyżek wysokości czynszu w mieszkaniach budowanych w ramach programu "Mieszkanie Plus". „Zajmując się tymi najtrudniejszymi sytuacjami, czyli mieszkaniami z dopłatami, potwierdzamy te obawy mieszkańców, które wskazują, że dopłaty zatrzymały się na jednym poziomie nominalnym, natomiast czynsze – co oczywiste – wzrosły” – wyjaśnił minister rozwoju.

Wśród przyczyn tego zjawiska wymienił czynniki związane z agresją Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców i kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań.

Kilkanaście procent więcej od stycznia

„Chcielibyśmy mieszkańcom tych mieszkań – dokładnie takim, jak w Świdniku, ale też w Zamościu i innych miastach – zrekompensować podwyżki czynszów” – zadeklarował minister, zaznaczając, że wyniosły one od 1 stycznia br. ok. kilkanaście procent.

„Chciałbym powiedzieć w jasnym komunikacie – państwo bierze to na siebie, czyli te 14 proc. dokładamy nominalnie do wysokości dopłaty” – przekazał Buda.

Minister podaje szczegóły

Sprecyzował, że wszystkie podwyżki będą zrekompensowane przez fundusz dopłat. „Wskutek tego, w najbliższych trzech latach podwyżek czynszów w tych mieszkaniach po prostu nie będzie” – zapewnił minister.

Poinformował, że w skali kraju będzie to kosztowało ok. kilka milionów złotych. „Jesteśmy gotowi jako państwo, jako rząd premiera Mateusza Morawieckiego poświęcić te środki, żeby złagodzić tę bardzo trudną sytuację, którą absolutnie rozumiemy” – podkreślił Buda.

Wyjaśnił, że chodzi nie tylko o waloryzację samej dopłaty, ale całej wysokości podwyżki. „Czyli o tyle będzie nominalnie podwyższona dopłata w ramach Mieszkania Plus” – uzupełnił.

Dodał również, że to rozwiązanie wymaga zmian legislacyjnych. „Cały proces legislacyjny to jest 2-3 miesiące, ale uspokajam, że będą te przepisy miały charakter mocy od 1 stycznia” – sprecyzował Buda podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika.

Resort finansów nie mówi "nie"

Obecny na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń nawiązał również do tej propozycji. „Mogę od siebie powiedzieć, jako ministerstwo finansów mówimy do razu OK. Znajdą się na to pieniądze” – zagwarantował.

„Nie chciałbym, aby kwestia czynszów przez kogokolwiek była wykorzystywana politycznie (…). Każdego roku za czasów naszych rządów powstawało ponad 200 tys. mieszkań. Każdego roku za czasów rządów naszych poprzedników ta liczba nie przekroczyła nigdy 150 tys. mieszkań” – porównał Soboń.

W miniony czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował, że do końca 2025 roku zamrożony będzie czynsz dla najemców osiedli rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Borys informował, że przeciętna kwota oszczędności dla najemcy wyniesie nieco ponad 5 tys. zł.

autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ drag/