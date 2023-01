Rząd znowu idzie na starcie z TVN. Odebrał stacji status centrum badawczo-rozwojowego

"Lex pilot" idzie przez Sejm. Kanały TVP zaprogramowane na pilocie do TV

Sejm skierował w piątek rządowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu oraz na skierowanie go dodatkowo do Komisji Kultury i Środków Przekazu.