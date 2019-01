Rząd znalazł sposób na uniknięcie kary za dziurawy recykling

Rząd kończy pracę nad projektem ustawy, dzięki której gminom będzie łatwiej rozliczyć się z recyklingu odpadów i uniknąć kar - ustaliła “Gazeta Wyborcza”. Nie rozwiąże to jednak problemów, jakie mamy z odzyskiwaniem surowców.

Niedawno Komisja Europejska upomniała 14 państw, w tym Polskę, bowiem wszystko wskazuje na to, iż nie zdążymy do planowanego terminu, czyli roku 2020, osiągnąć celu na poziomie 50 proc. odzyskiwania odpadów: „Na podstawie szczegółowej oceny wyników państw członkowskich w zakresie recyklingu oraz przyjętej przez nie polityki ustalono, że ryzyko nieosiągnięcia celu na poziomie 50 proc. do 2020 r. istnieje w przypadku: Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Finlandii” – napisano w ostrzeżeniu.

Komisja zarzuciła 14 krajom, że gospodarstwa “nie są wystarczająco motywowane do segregacji, państwo nie wymaga zbyt wiele od firm wprowadzających na rynek produkty, z których powstają śmieci, a także że nasze deklaracje dotyczące poziomu recyklingu mogą być zawyżone.”

Polski rząd pracuje nad przepisami, dzięki któremu mamy uniknąć grożącym nam kar. Co się zmieni?

Po pierwsze sposób liczenia: do odpadów nadających się do przetworzenia mają zostać dołączone odpady zielone, czyli skoszona trawa, liście, gałęzie czy drewno, które obecnie lądują w pojemnikach na odpady zmieszane, a sporo ważą. Wiele państw UE stosuje taką metodę i jest ona akceptowana przez Unię.

Po drugie rady gmin będą mogły wprowadzić limity odbioru śmieci tylko dla odpadów budowlanych i opon. Samorządy będą też mogły zróżnicować stawki za wywóz odpadów ze względu na rodzaj zabudowy.

Eksperci zaznaczają, że jest to tylko pudrowanie problemów nie po to, aby poprawić system recyklingu, ale po to, by uniknąć kar. Teraz, na ostatnią chwilę, tylko tyle można zrobić, bo na zmiany systemowe jest za późno. Wskazują, że rozwiązania systemowe to np. włączenie do pracy nad problemem odzyskiwania surowców firm sprzedających swoje towary w kłopotliwych do recyklingu opakowaniach. Wiele produktów można byłoby bowiem opakowywać inaczej, bardziej ekologicznie lub np. bez plastikowej folii.

KWS