Rząd zmieni lokalizację elektrowni jądrowej na Pomorzu? Eksperci: To wstrzymanie projektu jądrowego w Polsce

Nie ma decyzji o zmianie lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu, ale zasadne jest przeanalizowanie wydanej decyzji środowiskowej dla lokalizacji elektrowni w Lubiatowie - poinformowała w oświadczeniu wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

fot. Markus Distelrath / / Pexels

"W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi zmiany lokalizacji elektrowni jądrowej, wojewoda pomorska – Beata Rutkiewicz informuje, że nieprawdą jest twierdzenie, że zapadła decyzja o zmianie lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu" - napisała w oświadczeniu wojewoda pomorska.

Jak wskazała, w związku z dużą ilością uwag oraz rozmów, które prowadziła, zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji środowiskowej dla lokalizacji elektrowni w Lubiatowie.

"Ostateczne decyzje co do lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu zostaną podjęte przez Rząd RP w stosownym czasie, pod dokonaniu szczegółowych analiz" - napisała Rutkiewicz.

Wcześniej w środę "Dziennik Bałtycki" pisał, że wojewoda pomorska zapowiedziała zmianę lokalizacji budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z Lubiatowa-Kopalina w gminie Choczewo na okolice Żarnowca.

Eksperci zajmujący się tematem uznali to dementi wojewody za słabe. I alarmują:

Jeżeli prawdą jest, że wojewoda pomorski chce zmienić lokalizację planowanej elektrowni jądrowej, w praktyce oznacza to wstrzymanie projektu jądrowego w Polsce. Do opóźnień już istniejących (sięgających kilku lat) trzeba dodać przynajmniej kilka lat kolejnych. W tej historii pomijam fakt utraty wielu milionów złotych, które zostały wydane na prace przygotowawcze/certyfikaty/badania oraz utratę twarzy przed tymi, z którymi mamy już podpisane umowy. Dodam, że za niecałych 10 lat zamknięty zostanie Bełchatów, który dostarcza nam 20 proc. energii elektrycznej. To nie są rzeczy, którymi ktokolwiek powinien grać. Stawka jest za duża Panie i Panowie posłowie/ministrowie/wojewodowie! - napisał na Twitterze Tomasz Rożek.



Już teraz wiemy, że elektrowni jądrowej nie będzie w 2033 roku. Walczymy o 2035. Kolejne przesunięcia to katastrofa. Dlaczego? Ano dlatego, że po roku 2033 zaczyna się w Polsce luka wytwórcza, której pogłębieniem jest już zaplanowane wygaszenie Elektrowni Bełchatów. Jeśli nie uzupełnimy tej luki nowymi mocami - zwłaszcza stabilnym atomem - to możemy pożegnać się z zagranicznymi inwestycjami - komentuje na Twitterze Jakub Wiech.

Zmiana lokalizacji elektrowni atomowej dzisiaj to zagrożenie dla całej transformacji energetycznej.

Nie mamy już czasu! Polski projekt atomowy i tak jest opóźniony, bo ta elektrownia powinna właśnie zacząć efektywnie działać.

Przestańmy grać na czas i wierzyć w bajki, że… — Anna Górska / Senatorka RP, okręg kaszubski (@AnnaGorska_PL) January 17, 2024

Ponad tydzień temu premier Donald Tusk mówił na konferencji prasowej, że audyt sprawdzi, czy wybrana lokalizacja dla pierwszej elektrowni jądrowej jest optymalna.

W styczniu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe informowała, że decyzja o ustaleniu lokalizacji dla elektrowni jądrowej na Pomorzu, Lubiatowo-Kopalino, uzyskała status ostatecznej, co zamyka proces odwoławczy od decyzji lokalizacyjnej i kończy etap rozpatrywania sprawy przez organy administracji publicznej. (PAP Biznes)

pel/