Rząd zapowiada podatek przychodowy dla wielkiego biznesu

MF proponuje w ramach Polskiego Ładu wprowadzenie minimalnego podatku dla wielkich firm w wysokości 0,4 proc. przychodów firmy i 10 proc wydatków pasywnych - ogłosił w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jak oświadczył w czasie prezentacji zmian w podatkowej części Polskiego Ładu Sarnowski, nowy podatek wzoruje się na podatku od wielkich korporacji w USA.

Obejmie spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 proc. przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych.

Jak podkreślił Sarnowski, podatek obejmie tylko kilka proc. spółek w Polsce, nie będą mu podlegać firmy ponoszące realne wydatki inwestycyjne, będzie też od niego odliczany płacony w Polsce CIT.

Zaznaczył, że nie zapłaci go branża finansowa, nowe biznesy w ciągu pierwszych trzech lat, nie obejmie spółek z prostą strukturą właścicielską i płacących estoński CIT.

Wiceminister dodał, że nie zapłacą go również spółki, które zarejestrowały odczuwalny spadek dochodów z powodu pandemii.

16,5 miliarda złotych na "Polski ład"

Ostateczny bilans podatkowych zmian pakietu Polskiego ładu to jest 16,5 mld zł, tyle zostanie w kieszeniach podatników - powiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Ostateczny bilans podatkowych zmian pakietu Polskiego ładu to jest 16,5 mld zł. To jest 16,5 mld, które zostaną w kieszeniach podatników. To prawie 3 mld zł więcej niż projekt, które wysłaliśmy na konsultacje. To też te dodatkowe 3 mld zł, których nie udało się zrekompensować podatkiem minimalnym (od dużych korporacji - PAP)" - powiedział Sarnowski.

Sarnowski podtrzymał, że MF chce aby zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

