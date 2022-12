Rząd zapowiada nowy pakiet rozwiązań ws. patodeweloperki

W styczniu przedstawimy nowy pakiet rozwiązań ws. patologii na rynku mieszkaniowym - zapowiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mamy siedem rozwiązań, które ograniczą patologie m.in. w tzw. patodeweloperce - dodał.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Szef resortu rozwoju i technologii zapowiedział w środę podczas audycji internetowej "Rzeczpospolitej", że w styczniu przedstawi nowy pakiet rozwiązań, dotyczący elementów, "które są pewnym problemem na rynku".

"Pierwsze to są instytucje finansowe, które skupują mieszkania, drugie to są pustostany, trzecie to jest najem okazjonalny. Te elementy muszą być rozwiązane; plus, oczywiście skupowanie mieszkań" - wskazał Waldemar Buda. Wyjaśnił, że ma na myśli zarówno fundusze, jak i tych, którzy kupują lokale hurtowo, "w sensie nawet prywatnym", "czyli osoba prywatna ma 7., 10., 11. mieszkanie".

Powiedział, że rozwiązania będą też dotyczyć warunków technicznych, "czyli jak się buduje dzisiaj w Polsce". "Mamy to zebrane, mamy to opisane, mamy siedem rozwiązań, które ograniczą patologie również w tzw. patodeweloperce" - zapowiedział.

Wskazał, że resort przygląda się też zjawisku tzw. flippingu. "Pytanie czy nie doregulować tego na poziomie umów deweloperskich, bo to często są umowy deweloperskie z rynku pierwotnego" - wskazał.

Minister Buda podkreślił, że resort widzi te patologie. "Widzimy szereg patodeweloperki, czyli zasad technicznych budowania. W tym zakresie mam przygotowane również rozwiązania. Styczeń będzie pod tym kątem gorący" - mówił.

Szef MRiT zaznaczył, że nie chciałby, żeby obchodzono przepisy dot. metrażu mieszkań. "Ja bym chciał, żeby budowano mieszkania nie mniejsze niż rzeczywiście 25 metrów kwadratowych - a są tzw. oferty mieszkań inwestycyjnych, gdzie traktuje się to jako lokal usługowy i np. proponuje się 15 metrów kwadratowych i to jest bardzo złe" - podkreślił szef MRiT.

Pytany o możliwość wprowadzenia podatku katastralnego odpowiedział: "Nie, absolutnie nie bierzemy tego pod uwagę".

Buda wskazał też, że "w kolejnych krokach przedstawi rozwiązania dotyczące najmu". Zwrócił uwagę "na rekordową ilość wybudowanych mieszkań komunalnych w 2022 r.". "Zwiększyliśmy dofinansowanie do 85 proc. (w odniesieniu do - PAP) mieszkań komunalnych" - powiedział. Dodał, że kiedyś się budowało się ich "po 2-3 tys., teraz się buduje po 8-10 tys.".

Jak stwierdził, "samorządy mają budować tanie mieszkania na wynajem". "Ta machina się rozpędza" - ocenił.

Zdaniem ministra Budy "w zasadzie każdy chętny samorząd będzie mógł wybudować mieszkanie komunalne".(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

