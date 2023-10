Rząd zapłaci za frekwencję? Nowy pomysł premiera dla małych samorządów

Rząd proponuje dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys. dodatkowe środki 250 tys. zł m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych, jeżeli się przekroczy pułap frekwencyjny 60 proc. - poinformował w środę w Karminie (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

fot. MARCIN BANASZKIEWICZ / / FOTONEWS

Premier Morawiecki spotkał się w Karminie (woj. wielkopolskie, gmina Dobrzyca) z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich.

Odnosząc się do frekwencji wyborczej, powiedział: "Aby ta frekwencja była jak najwyższa, proponujemy dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys., dodatkowe środki - 250 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych, jeżeli się przekroczy pułap frekwencyjny 60 proc." "Pójdźcie do wyborów, głosujcie w referendum w najbliższą niedzielę. To niezwykle ważna sprawa" - dodał.

We wrześniu ogłoszono też projekt "Bitwa o remizy". Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła, że w każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą, otrzyma milion złotych.

autor: Katarzyna Krzykowska, Anna Jowsa

ksi/ ajw/ godl/