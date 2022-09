Rząd zamknie firmy bez odszkodowań. Rewolucja w ustawie o ochronie ludności

Projekt ustawy przeanalizował prawnik, konstytucjonalista - dr Kamil Stępniak. I zwraca uwagę na następujące kwestie:

W „nowej ustawie” rząd wprowadza szereg niekonstytucyjnych przepisów, które mają na celu pod pozorem klęską żywiołową bezprawne ograniczanie szeregu praw człowieka i obywatela.



Połączono stan klęski żywiołowej, który jest konstytucyjnym stanem nadzwyczajnym z innymi działaniami organów państwowych, które mają przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom.



I tak w ustawie o klęsce żywiołowej wprowadza się dwa niekonstytucyjne stany quasi-nadzwyczajne: stan pogotowia oraz stan zagrożenia.



Zarówno stan pogotowia, jak i zagrożenia wkraczają przedmiotowo w przepisy dotyczące stanu klęski żywiołowej, tj. związane są z wystąpieniem naturalnych przyczyn, które powodują konieczność ograniczenia praw człowieka ze względu, np. na katastrofę naturalną.



Co ważne jednak, konstytucyjny stan klęski żywiołowej jest wprowadzany w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć prawa człowieka (parlament posiada kontrolę nad tym, w jaki sposób Rada Ministrów wprowadza stan klęski), natomiast stany quasi-nadzwyczajne wprowadza bez jakiejkolwiek kontroli parlamentu: przez ministra, wojewodę lub Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to dowolność rządu w ograniczaniu praw człowieka.



Podczas stanów quasi-nadzwyczajnych m.in. Premier, minister i wojewoda wydadzą wiążące polecenia samorządom terytorialnym oraz przedsiębiorcom! Oznacza to, że organ, który wprowadzi samodzielnie niekonstytucyjny stan, może dzięki temu mechanizmowi prawnemu przejąć władzę nad samorządem terytorialnym na mocy jednoosobowej decyzji, a także wpływać na działalność przedsiębiorstwa!



Podczas niniejszych stanów Policja inne służby mogą wydawać polecenia ograniczające prawa człowieka, bez zachowania demokratycznych procedur.



Podczas tych stanów można wyłączyć również stosowanie prawa zamówień publicznych, czyli w świetle prawa rząd może kupować bez przetargów materiały i usługi od kogo tylko zechce.



Co więcej, ustawa uchyla ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych. Oznacza to, że rząd do zera ograniczył możliwość wypłaty wszelkich odszkodowań za swoje działania.