Rząd zamierza ustalić dokładną wysokość wynagrodzeń członków KNF

fot. Robert Gardzinski / / FORUM

Wysokość wynagrodzeń m.in. członków Komisji Nadzoru Finansowego określa projekt rozporządzenia, opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów. Ma to być 100 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Chodzi o projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród dla przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i jego zastępców oraz wynagrodzeń dla członków Komisji.

Jak czytamy na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe rozporządzenie określa wysokość oraz sposób obliczania wynagrodzeń dla członków Komisji Nadzoru Finansowego, czego nie określa aktualnie obowiązujące rozporządzenie.

Zgodnie z nowymi przepisami członkowie Komisji mają otrzymać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego "na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia każdego z członków KNF będzie obliczana proporcjonalnie do udziału danego członka w posiedzeniach Komisji w danym miesiącu - wyjaśniono.

Dodano, że projektowane rozporządzenie określa też wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępców oraz ustala wysokości tych wynagrodzeń i nagród.

"Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje zasadniczo nie różnią się od zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. Wobec braku zmian co do zadań Komisji, sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń i nagród także nie uległ zmianom w stosunku do obowiązującego rozporządzenia" - wskazano.

Jak wyjaśniono, w związku z procedowaną w Sejmie nowelą ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych - jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy.

"Konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców oraz wynagrodzeń dla członków tej Komisji przed datą utraty mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców" - przekazano.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/