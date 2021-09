Rząd zakłada 65 proc. rekompensaty dla gastronomii i hotelarstwa z powodu stanu wyjątkowego

fot. Michał Kość / / FORUM

Rząd w III kwartale planuje przyjąć ustawę o rekompensatach dla gastronomii i hotelarstwa na terenach objętych stanem wyjątkowym. Rekompensaty mają wynosić 65 proc. średniego miesięcznego przychodu, liczonego z czerwca, lipca i sierpnia 2021 r.

Jak wynika z wpisu do „Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” projekt odpowiedniej ustawy opracuje MSWiA. Grupami objętymi rekompensatami mają być przedsiębiorcy i rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gastronomii.

Jak stwierdza się we wpisie, będą grupami usługodawców najmocniej dotkniętych ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Rekompensata ma wynosić 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług czy prowadzonej działalności w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

W przypadku nieprowadzenia działalności, w którymkolwiek z tych miesięcy do wyliczenia kwoty przyjmuje się wartość zero. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem 30 dni, wysokość rekompensaty będzie ustalana proporcjonalnie - wskazano we wpisie.(PAP)

wkr/