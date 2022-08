Rząd zajmie się projektem budżetu na 2023 rok

fot. Adam Guz / KPRM / / Flickr

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2023 rok – wynika z porządku obrad rady ministrów. Przewidziano też m.in. informację Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska o sytuacji sektora energetycznego.

Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, we wtorkowym porządku obrad Rady Ministrów znalazły się m.in. prace nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

W przyjętych w czerwcu br. założeniach do projektu budżetu na przyszły rok rząd prognozował, że wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 3,2 proc., a inflacja 7,8 proc. Wskaźnik ten - zastrzeżono - może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej.

Ponadto rząd w założeniach przewidział, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 9,6 proc., a wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosną o 7,8 proc., czyli o spodziewaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z założeniami przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r. nieznacznie się obniży (o 0,1 proc. rdr) do 1,1 proc. Prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 roku wyniesie 5,1 proc. i na tym poziomie utrzyma się na koniec 2023 r. Założono, że spożycie prywatne w 2023 r. wyniesie 4,0 proc., czyli - jak oceniono - osiągnie poziom bliski wieloletniej średniej w polskiej gospodarce.

W połowie lipca minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała aktualizację danych zawartych w założeniach do budżetu na 2023 r., które bazują na danych z kwietniowej aktualizacji programu konwergencji.

Z kolei na początku sierpnia wiceminister finansów Artur Soboń zadeklarował, że "podwyżka dla budżetówki nie skończy się na 7,8 proc."

Zgodnie z procedurą budżetową przyjęty przez rząd wstępny projekt budżetu zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Ponadto na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zawarcie Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy, które dotyczy opracowania projektu rurociągu transgranicznego dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

W porządku obrad przewidziano również informację Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska o sytuacji sektora energetycznego.

autorka Longina Grzegórska-Szpyt