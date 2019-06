Rząd za projektem noweli mającym ułatwić walkę z "pustymi fakturami"

Walkę z nadużyciami podatkowymi, w tym wystawianiem "pustych faktur" i wyłudzeń podatku VAT ma ułatwić przyjęty w czwartek przez rząd projekt noweli o podatku od towarów i usług - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

Jak informuje CIR, po wprowadzeniu zmian podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym.

Po zmianach, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Oznacza to, że do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT.

"Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.W rezultacie wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument elektroniczny (zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną) w terminie miesięcznym" - napisano w komunikacie.

Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą musieli przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na kwartał przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje także likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane z deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

"Nowe rozwiązania oznaczają zmniejszenie obciążeń podatników – w obrocie nie będą przesyłane osobno: ewidencja VAT, deklaracja VAT i dodatkowe dokumenty w formie załączników. Podatnik będzie przesyłał jednolitą deklarację w formie elektronicznej (obejmującą ewidencję VAT i deklarację VAT) w formie nowego pliku JPK_VAT. Ponadto, dodano regulacje, które zobligują podatników do większej staranności przy wypełnianiu nowego pliku JPK_VAT, zwłaszcza jego części ewidencyjnej. Jest to konieczne, bo błędne i nierzetelne dane uniemożliwiają analizę przeprowadzonych transakcji, co jest niekorzystne dla podatników i organów podatkowych" - informuje CIR.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/