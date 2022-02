Rząd wzywa Polaków z Ukrainy do natychmiastowego powrotu. "Nie ma szans na ewakuację"

fot. BRYAN WOOLSTON / / Reuters

Alert do skierowany obywateli polskich na Ukrainie zalecający natychmiastowy powrót do kraju wydało w czwartek wczesnym popołudniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Alert RCB do obywateli RP przebywających na Ukrainie! Działania Zbrojne na Ukrainie. Rekomendujemy obywatelom RP natychmiastowe opuszczenie Ukrainy. Śledź komunikaty na http://gov.pl/ukraina" – czytamy na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Szefowie MSZ Łotwy i Estonii ewakuują się z Kijowa

Ministrowie spraw zagranicznych Łotwy i Estonii, Edgars Rinkeviczs i Eva Maria-Liimets, którzy przyjechali na Ukrainę w środę wieczorem, są w trakcie ewakuacji z Kijowa drogą lądową - poinformowali rzecznicy resortów obu krajów.

W czwartek do Kijowa miał przybyć szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis. Jak przekazał agencji Baltic News Service rzecznik ministerstwa, lot został odwołany po zamknięciu ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Wizyta ministrów trzech państw bałtyckich miała potrwać do piątku. Mieli oni odwiedzić Ukrainę, by okazać jej solidarność, jak poinformował w poniedziałek szef łotewskiej dyplomacji Rinkeviczs.

"Z ostańcie w bezpiecznym miejscu, ewakuacja nie jest obecnie możliwa". Ambasada RFN w Kijowie wzywa Niemców na Ukrainie

Ambasada Niemiec w Kijowie wezwała Niemców na Ukrainie, aby schronili się przed rosyjską inwazją. „Ewakuacja przez niemieckie władze nie jest obecnie możliwa” – głosi wiadomość, którą wysłano e-mailem do niemieckich obywateli. "Zostańcie w bezpiecznym miejscu" - apeluje ambasada.

"Jeśli chcesz opuścić kraj, sprawdź, czy jest na to bezpieczny sposób. Nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo” – napisano także w mailu, informuje agencja dpa. "Zostań w bezpiecznym miejscu. Unikaj tłumów".

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie".

Ukraińskie władze poinformowały o przekroczeniu przez kolumny rosyjskich wojsk wschodnich, południowych i północnych granic kraju.

Na granicy polsko-ukraińskiej wszystkie przejścia pracują normalnie, przygotowane na zwiększony ruch

Na odcinku granicy polsko-ukraińskiej sytuacja jest stabilna zarówno na przejściach granicznych, jaki i na tzw. zielonej granicy. Przejścia pracują normalnie, przygotowane są na zwiększony ruch - zapewnił szef straży granicznej gen. Tomasz Praga.

W czwartek na konferencji prasowej w Warszawie w siedzibie MSWiA komendant główny powiedział, że przejścia są gotowe na ruch osób ewakuowanych z Ukrainy, jak i ruch samochodów ciężarowych.

"Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że te wszystkie osoby, które będą deklarowały i będą potrzebowały pomocy, to straż graniczna tej pomocy oczywiście udzieli" - powiedział.

Ocenił, że w tej chwili sytuacja jest stabilna i zarówno ta liczba funkcjonariuszy, która pełni dzisiaj służbę przejściach, jak i możliwości operacyjne przerzucania dodatkowych sił są duże.

"Myślę, że spokojnie sobie w tej sytuacji poradzimy" - zapewnił szef formacji.

Gigantyczne korki na drogach wyjazdowych z Kijowa w kierunku zachodnim

Drogi wyjazdowe z Kijowa w kierunku zachodnim zapełniły się w czwartek rano samochodami. Zdjęcia i filmy pokazują auta jadące ciasno zderzak w zderzak w stronę granicy z Polską, mimo że ukraińskie władze nakłaniają mieszkańców do pozostania w domach.

Odgłosy eksplozji na wschodnich obrzeżach stolicy i syreny alarmowe wywołane przez rosyjską inwazję skłoniły tysiące mieszkańców miasta do ucieczki w bezpieczniejsze miejsce.

Już wczesnym rankiem czasu lokalnego korki utworzyły się od centrum Kijowa do oddalonego o 140 kilometrów Żytomierza. Zakorkowana jest również droga do Białej Cerkwi w kierunku południowo-zachodnim na odcinku ok. 40 kilometrów oraz droga w kierunku północno-zachodnim na odcinku ok. 25 kilometrów.

Mapy Google pokazują również zwiększony ruch przy wyjeździe ze Lwowa i Żytomierza oraz z Równego na północnym zachodzie i Humania w centralnej części kraju.

autorzy: Aleksander Główczewski, Agnieszka Ziemska

