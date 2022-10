Rząd wyda na preferencyjne ceny węgla 4,9 mld zł. Tylko 900 mln wróci do budżetu

fot. Kuba Kwiatkowski / / Shutterstock

Z prawa do zakupu węgla po preferencyjnych cenach może skorzystać 3,6-3,84 mln gospodarstw domowych – mówił w czwartek w Sejmie Tomasz Ławniczak (PiS) podczas II czytania projektu ustawy o preferencyjnym zakupie węgla. Spółki komunalne i gminy mają być zwolnione z akcyzy od węgla.

W czwartek w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

„Potrzeba wprowadzenia nowego aktu prawnego wynika z bezprecedensowych zakłóceń na rynku światowym i krajowym” – powiedział w Sejmie Tomasz Ławniczak z Prawa i Sprawiedliwości, który był sprawozdawcą opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

"Projektowana ustawa ma na celu umożliwienie sprawnej dystrybucji w krótkim czasie i zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych” – dodał.

Jak wyjaśnił, obecnie spółki Skarbu Państwa są w trakcie importu dużych ilości węgla.

„Jako że część gospodarstw domowych zaopatrzy się w węgiel z kraju, to z zakupu węgla z importu po preferencyjnych cenach może skorzystać od 3,6 mln do 3,84 mln gospodarstw domowych. Będzie to ok. 5 mln ton, koszt będzie wynosił ok. 4 mld zł netto i ok. 4,9 mld zł brutto. Te 900 mln zł wróci do budżetu jako podatek VAT” – powiedział Ławniczak.

Wyjaśnił, że w ustawie wskazano PGE Paliwa i Węglokoks jako podmioty, które mogą sprzedawać węgiel po preferencyjnych cenach samorządom.

„Zgodnie z projektem gospodarstwa domowe będą miały prawo do zakupu węgla po preferencyjnej cenie w ilości 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejnych 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.” – powiedział.

Jak wyjaśnił, w trakcie prac komisja samorządu przyjęła poprawki zgłoszone przez posłów PiS, dotyczące m.in. stosowania przepisów o podatku akcyzowym do gmin i spółek samorządowych. Na ich podstawie spółki komunalne i gminy będą zwolnione z podatku akcyzowego od sprzedaży węgla. Poza tym zostały wprowadzone poprawki doprecyzowujące oraz 11 wniosków mniejszości.

Zgodnie z projektem ustawy, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę i sprzedać mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. (PAP)

autor: Marek Siudaj

