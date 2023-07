Rząd wprowadza składkę solidarnościową dla kopalni. Kto ją zapłaci?

Chińczycy nie przejmują się klimatem. Chcą osuszyć jezioro w Kanadzie, by otworzyć kopalnię Chiński właściciel kopalni cezu w Manitobie rozważa plan osuszenia pobliskiego jeziora, by ułatwić jego wydobycie. Władze nie wykluczają podjęcia kolejnej decyzji ograniczającej zagranicznym firmom dostęp do wydobycia minerałów krytycznych, podał w czwartek publiczny kanadyjski nadawca CBC. Zaś Indianie żyjący w okolicy jeziora są zaniepokojeni całą sytuacją.