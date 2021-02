Rząd wprowadza regionalizację obostrzeń i nakaz noszenia maseczek

Ministerstwo Zdrowia

W reakcji na gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem rząd ogłasza zmianę zasad bezpieczeństwa.

Rząd utrzymuje obecnie obowiązujące restrykcje w całym kraju, wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, w którym od soboty restrykcje zostaną zaostrzone - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Zdecydowaliśmy, że musimy wykonać mały kroczek wstecz, musimy się o pół kroku cofnąć, a tak naprawdę cofnąć się o 1/16 tego kroku. Chcielibyśmy, aby restrykcje, które będą obowiązywały, nowe, od soboty, żeby ten poziom regulacji, z którym mamy do czynienia został utrzymany w całym kraju, poza województwem warmińsko-mazurskim" - powiedział minister.

"Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej zostały z powrotem zamknięte. Również nasze obostrzenia dotyczące i hoteli i muzeów, galerii, kin teatrów, (...) również kortów, czy basenów" - dodał.

Minister zdrowia poinformował też, że wprowadzony zostanie obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających południową granice Polski.

"Zdecydowaliśmy się wprowadzić obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających południową (z Czechami i Słowacją - PAP) granice Polski. Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest wykonanie testu ciągu ostatnich 48 godzin" - powiedział.

Niedzielski poinformował ponadto, że od 27 lutego wprowadzony zostanie zakaz używania szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic do zasłaniania ust - zasłanianie ust i nosa będzie możliwe tylko maseczkami.

Badania laboratoryjne potwierdziły ostatniej doby 12 146 nowych zakażeń koronawirusem, czyli aż o prawie 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 372 osoby, o prawie sto więcej niż tydzień temu.

Od 12 lutego zostały poluzowane wcześniej obowiązujące obostrzenia:

Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte). Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne. Stoki otwarte. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Siłownie dalej zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Od 1 lutego otwarte są sklepy w galeriach handlowych. Wówczas zniesiono również godziny dla seniorów. 18 stycznia do szkół podstawowych wrócili uczniowie klas I-III, pozostali nadal uczą się zdalnie.

Nadal obowiązują wcześniejsze obostrzenia:

Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.

Niedzielski: Trzecia fala koronawirusa się rozpędza

Trzecia fala koronawirusa się rozpędza; średnia dzienna zakażeń na poziomie 8 tys. przypadków, przed tygodniem było ich niecałe 6 tys. Przyrost obłożenia łóżek covidowych o 1200, wcześniej notowaliśmy spadki - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MSZ wskazywał na środowej konferencji prasowej, że w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. "Ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski, bo wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia stają się naprawdę coraz większe i dynamika zakażeń zaczyna doganiać tę, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, w październiku" - dodał.

"Jesteśmy już w sytuacji, kiedy średnia dzienna na tle ostatniego tygodnia osiągnęła poziom 8 tys. przypadków, a tydzień temu było niecałe 6 tys. przypadków. Czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost o blisko 1/3" - mówił Niedzielski, zaznaczając, że nie jest to jedyny parametr, który wskazuje na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej.

Odnosząc się do systemu szpitalnictwa, minister zdrowia podkreślił, że odwróciła się tendencja, która miała miejsce w ostatnich wielu tygodniach systematycznego zmniejszenia liczby zajętych łóżek. Przekazał, że w ostatnim tygodniu obserwowany jest przyrost obłożenia łóżek covidowych o ponad 1 200. "A do tej pory z tygodnia na tydzień mieliśmy do czynienia z spadkami, nawet rzędu 1000 łóżek" - zaznaczył

PAP/BPL