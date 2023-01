Rząd weźmie się za lombardy. Soboń: Rynek będzie ucywilizowany

Karta Dużej Rodziny - jakie zniżki, dla kogo, jak wyrobić

Rodzice posiadający co najmniej troje dzieci mogą liczyć na pakiet zniżek. Wśród nich są tańsze przejazdy kolejowe, bilety do kina czy teatru, niższe opłaty paszportowe, wejściówki na basen oraz zamrożenie cen prądu do 3000 kWh. Wymienione rabaty przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Przeanalizowaliśmy, kto może skorzystać z projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na jakich zasadach oraz co daje posiadanie karty.